События

17 пострадавших: мошенник из Астаны продавал несуществующие путевки на умру

Кааба, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 12:22 Фото: wikipedia
В столице осужден мужчина, который под видом организатора паломничества обманным путем завладел более 7,4 млн тенге граждан за несуществующие авиабилеты и гостиницы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в столичной прокуратуре, жертвами мошенника стали 17 человек из разных регионов страны, в том числе семьи, планировавшие отправить на умру пожилых родителей.

Подсудимый признал свою вину в совершении мошенничества в крупном размере и возместил ущерб потерпевшим.

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с установлением пробационного контроля.

"Прокуратура предупреждает: по вопросам получения услуг, связанных с паломничеством, необходимо обращаться в лицензированные турагентства. Перевод денежных средств не проверенным лицам, даже представляющимися организаторами хаджа, влекут риск столкновения с мошенниками", – отметили в надзорном органе.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что выявили 18 новых киберугроз.

Мухит Турсынали
Несуществующие путевки продавал в соцсетях житель Кокшетау
