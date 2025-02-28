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События

Зачем силовики с собаками прочесывали густонаселенный район Алматы

Алматы, полиция, собаки, кинологи, обыски, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:08 Фото: pxhere
В одном из районов Алматы сотрудники прокуратуры и полиции провели масштабный рейд с применением собак, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 28 февраля в ДП города, совместная работа прокуроров с кинологической службой и сотрудниками полиции проведена в Ауэзовском районе и на автовокзале "Сайран". Ее цели – профилактика, выявление возможных мест перевозки и сбыта наркотических средств. Проверили не только автовокзал, но и дворы домов, гаражные кооперативы.

"Необходимо отметить, что Ауэзовский район является одним из густонаселенных спальных районов нашего города. Он занимает второе место по количеству зарегистрированных уголовных дел. В рамках рейдовых-профилактических мероприятий охвачено 10 гаражных кооперативов, 35 междугородних автобусов", – сказано в распространенном сообщении.

Жителей города призывают к содействию правоохранительным органам, незамедлительно сообщать о фактах незаконного оборота, сбыта наркотических средств.

Ранее из Алматы массово выдворили граждан России, Узбекистана и Таджикистана.  

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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