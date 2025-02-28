Зачем силовики с собаками прочесывали густонаселенный район Алматы
Фото: pxhere
В одном из районов Алматы сотрудники прокуратуры и полиции провели масштабный рейд с применением собак, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 28 февраля в ДП города, совместная работа прокуроров с кинологической службой и сотрудниками полиции проведена в Ауэзовском районе и на автовокзале "Сайран". Ее цели – профилактика, выявление возможных мест перевозки и сбыта наркотических средств. Проверили не только автовокзал, но и дворы домов, гаражные кооперативы.
"Необходимо отметить, что Ауэзовский район является одним из густонаселенных спальных районов нашего города. Он занимает второе место по количеству зарегистрированных уголовных дел. В рамках рейдовых-профилактических мероприятий охвачено 10 гаражных кооперативов, 35 междугородних автобусов", – сказано в распространенном сообщении.
Жителей города призывают к содействию правоохранительным органам, незамедлительно сообщать о фактах незаконного оборота, сбыта наркотических средств.
Ранее из Алматы массово выдворили граждан России, Узбекистана и Таджикистана.
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