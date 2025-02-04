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Общество

Багдат Мусин поделился историей, как начинал с тяжелой работы монтера

Багдат Мусин работа, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 18:02 Фото: Instagram/bagdatmussin
Экс-министр цифрового развития Багдат Мусин поделился с общественностью интересной историей. Глава крупнейшей телекоммуникационной компании в Казахстане рассказал, что начинал свой путь с монтера, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из его публикации на странице в Instagram.

"Мое первое серьезное понимание ценности труда пришло летом, когда отец устроил меня и брата монтерами. Мы прокладывали связь, чинили телефоны, таскали тяжелые сумки с инструментами в 35-градусную жару, в униформе, без транспорта. Я быстро осознал, какая это сложная работа", – написал Мусин.

Далее сказано, что уже через год он задумался, чем хочет заниматься.

"Мой брат выбрал путь строителя и пошел учиться на сварщика, а я решил изучить компьютеры. Разобравшись в технике – установке программ, подключении интернета, настройке сети, я понял, что знания могут приносить прибыль. Взял три компьютера – свой, одолженный у друга и взятый у родственников, и открыл интернет-кафе. Два месяца работы принесли мне мои первые серьезные деньги".Багдат Мусин

В заключительной части повествования Мусин подчеркнул:

"Отец не просто дал мне работу – он дал мне ценный урок, за который я благодарен по сей день".

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Мусин является активным пользователем соцсетей. Не так давно он призвал казахстанцев к настоящему патриотизму и личной ответственности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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