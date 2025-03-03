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Общество

Как будет использоваться ИИ при работе с госзакупками

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 15:21 Фото: Zakon.kz
Депутат Екатерина Смышляева 3 марта 2025 года в кулуарах Мажилиса озвучила, кто будет принимать окончательное решение при выборе победителей тендера, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что сегодняшний портал госзакупок с 2016 года, в принципе, уже оцифрован.

"Последний закон, который вышел, полностью регулирует вопросы цифровых государственных услуг. Соответственно, все данные уже есть. Теперь алгоритм, наложенный на эти данные, работает практически без ручного ввода, осуществляя поиск и делая выводы. Поэтому, безусловно, госзакупки – это та сфера, где искусственный интеллект однозначно будет применяться", – озвучила Екатерина Смышляева.

Депутат подчеркнула, что, согласно законопроекту, регулирование останется за государством, чтобы алгоритмы были прозрачными, объяснимыми и не вызывали споров.

"Еще один очень важный момент заключается в том, что в нашем законопроекте в обязательном порядке прописано право человека на пересмотр решений, принятых в отношении него ИИ. Если в отношении субъекта бизнеса было принято автоматизированное решение, он имеет право потребовать его пересмотра с участием человека. Это особенно важно для сферы госзакупок", – дополнила Екатерина Смышляева.

Журналисты также уточнили, кто будет принимать решение о выборе победителя тендера: полностью алгоритм искусственного интеллекта или в конечном счете человек.

"Если возможна полная автоматизация, система выдает статус поставщика. Но пересмотр решения при необходимости должен проводиться с участием человека", – ответила Екатерина Смышляева.

Ранее в Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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