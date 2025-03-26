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События

Директор из "Алматы Су" пытался завладеть 75 млн тенге, но лишился свободы

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 10:21 Фото: Zakon.kz
Прокуратура обжаловала приговор директору Департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы Су". Ему ужесточили наказание за попытку завладеть 75 миллионами тенге, сообщает Zakon.kz.

В Антикоррупционной службе уточнили, что 9 января 2025 года Бостандыкский районный суд Алматы огласил приговор директору Департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы Су" Максату Жолдыбаеву.

Его признали виновным в покушении на хищение у предпринимателя 75 млн тенге под предлогом беспрепятственного подписания актов выполненных работ и перечисления бюджетных средств по договорам госзакупок работ по капитальному ремонту канализационных систем и водоснабжения города.

Тогда Жолдыбаеву назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями сроком на 5 лет.

Но, как отмечает Антикор 26 марта, по протесту надзирающей прокуратуры постановлением Судебной коллегии Алматинского городского суда приговор суда первой инстанции изменен.

В итоге:

"Жолдыбаеву назначено наказания в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями, сроком на 5 лет".

В зале суда осужденный был взят под стражу.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал о сотруднице столичного вуза, которая обманула студентов на 3 млн тенге и осталась на свободе.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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