Директор из "Алматы Су" пытался завладеть 75 млн тенге, но лишился свободы

Прокуратура обжаловала приговор директору Департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы Су". Ему ужесточили наказание за попытку завладеть 75 миллионами тенге, сообщает Zakon.kz.

В Антикоррупционной службе уточнили, что 9 января 2025 года Бостандыкский районный суд Алматы огласил приговор директору Департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы Су" Максату Жолдыбаеву.

Его признали виновным в покушении на хищение у предпринимателя 75 млн тенге под предлогом беспрепятственного подписания актов выполненных работ и перечисления бюджетных средств по договорам госзакупок работ по капитальному ремонту канализационных систем и водоснабжения города.

Тогда Жолдыбаеву назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с запретом заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями сроком на 5 лет.

Но, как отмечает Антикор 26 марта, по протесту надзирающей прокуратуры постановлением Судебной коллегии Алматинского городского суда приговор суда первой инстанции изменен.

В итоге:

"Жолдыбаеву назначено наказания в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями, сроком на 5 лет".

В зале суда осужденный был взят под стражу.

Приговор вступил в законную силу.

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