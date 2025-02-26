В Минэнерго озвучили, когда будет принято решение по выбору вендора для строительства АЭС

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 26 февраля на коллегии ведомства озвучил планы на 2025 год по развитию атомной энергетики в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр озвучил, что в течение прошлого года провели переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий в рамках процедуры открытого конкурентного диалога по выбору консорциума для строительства АЭС.

"В декабре 2024 года правительством утвержден район строительства АЭС – Жамбылский район Алматинской области. В планах на 2025 год разработка Стратегии развития атомной отрасли до 2050 года, которая будет охватывать как планы по строительству последующих атомных станций, так и развитие других направлений атомной отрасли, необходимых для эффективной реализации ядерно-энергетической программы и развития ядерного кластера", – озвучил Саткалиев.

Помимо этого, в пресс-службе Министерства энергетики сообщили, что выбор вендора или консорциума запланирован до 1 июля 2025 года, а подписание межправительственного соглашения и соответствующих контрактов – на ноябрь 2025 года.

29 января 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, сколько времени понадобится для проектирования АЭС в Казахстане. 25 февраля 2025 года в министерстве назвали главных потенциальных поставщиков реакторной технологии для первой АЭС.