Перейдут ли в Астане и Алматы на "собственный часовой пояс"
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
12 марта 2025 года в акиматах Астаны и Алматы ответили, перейдут ли на новый рабочий график, как это сделали в нескольких районах Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Zakon.kz.
С начала текущего года семь районов ВКО перешли на "собственный часовой пояс". Жители Катон-Карагайского, Маркакольского, Улкен Нарынского, Тарбагатайского, Зайсанского, Курчумского районов и района Самар начинают работу в 08:00 и заканчивают в 17:30 с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30.
"Вопрос перехода на новый рабочий график не рассматривается", – сказали корреспонденту Zakon.kz сегодня в пресс-службах акиматов Астаны и Алматы.
11 марта 2025 года в правительстве представили итоги мониторинга влияния перевода времени на здоровье казахстанцев.
О том, сколько потратили на исследование влияния перевода времени на здоровье казахстанцев, можете узнать здесь.
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