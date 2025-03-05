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Общество

Часть Астаны не охвачена сиренами на случай ЧС

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 17:17 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова 5 марта 2025 года заявила, что три четверти столицы не охвачены сиренами на случай чрезвычайных происшествий, сообщает Zakon.kz.

Депутат адресовала свой запрос министру по чрезвычайным ситуациям. Она напомнила, что паводки прошлого года и весеннее землетрясение в Алматы показали большую уязвимость Казахстана.

"Гражданская защита держится на трех китах: эвакуации, укрытии в защитных сооружениях и обеспечении средствами индивидуальной защиты. В этой связи просим пояснить, как казахстанцы будут обеспечены ими в случае ЧС, закупаются ли они в полном объеме во всех регионах?" – задалась вопросом Ажар Сагандыкова.

Опросив своих соратников по партии, знакомых и коллег, мажилисвумен пришла к выводу, что никто не знает, как они будут оповещены в случае экстремальных ситуаций.

"Никто не слышал звуки сирен. А ведь по статистике, три четверти территории Астаны не охвачены системами сиренно-речевых устройств в случае ЧС. В том числе новые застроенные территории, включая левый берег, коттеджные городки и микрорайоны", – заявила Ажар Сагандыкова.

Она попросила предоставить информацию о проценте готовности сиренно-речевых устройств в разрезе всех регионов, а также о мерах по устранению имеющихся технических проблем.

"По данным 2022 года, из более 4,5 тысячи защитных сооружений 40% находятся на балансе местных исполнительных органов, которые в масштабах всей страны ежегодно тратят на их содержание около 150 миллионов тенге. Насколько эффективно расходуются эти средства, и всегда ли по назначению?" – отметила депутат.

Известно, что адреса самих пунктов не раскрываются, так как эта информация секретная.

"Возникает впечатление, что под государственной тайной скрывается обычная халатность лиц, которые десятилетиями не работают над решением данных вопросов", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в Астане ведутся активные работы по предотвращению паводков. 

Бауыржан Муканов
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