Резонансный случай в лифте: подростка с ножом из Астаны воспитывает мать-одиночка

Депутат Мажилиса Тансауле Сериков 20 февраля 2025 года в Мажилисе прокомментировал резонансный случай нападения подростка с ножом в лифте на 5-летнего ребенка в Астане, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что подростка воспитывает мать-одиночка. В качестве опекуна она получает 60 тыс. тенге, а также пособие для ребенка-инвалида второй группы в размере 80 тыс. тенге.

"Она закрыла его дома и ушла на работу. Что было на уме у ребенка? Подросток подготовился к нападению, нож обернул пакетом, хорошо оделся и ударил ребенка по лицу", – сказал Тансауле Сериков.

11 февраля сообщалось, что несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности.

После инцидента в Министерстве здравоохранения отметили, что активное лечение и наблюдение за пациентами с такими диагнозами происходит в стенах стационара. После выписки ответственность за прием лекарств частично ложится на родителей и опекунов. Чтобы психиатрическая помощь была доступна не только в стационарах, решено открывать в поликлиниках Центры психического здоровья.