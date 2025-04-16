"Футболят" в другие ведомства: депутат пожаловалась на ЦОНы
Депутат адресовала свой депутатский запрос министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслану Мадиеву.
"К нам, как к депутатам, регулярно поступают жалобы от граждан на работу ЦОНов. И, уважаемые коллеги, это не единичные сигналы. Это массовое, устойчивое недовольство. Очереди, неэффективная организация процесса, непрозрачность, равнодушие сотрудников – все это не просто раздражает людей, это подрывает доверие к государственным институтам", – озвучила Ажар Сагандыкова.
По ее словам, в Астане и других крупных городах ежедневно наблюдаются случаи, когда граждане берут талоны и часами сидят в очереди только для того, чтобы в 18:00 сотрудники, не сделав ни одного предупреждения, выключили компьютеры и ушли.
"Те, кто не попал на прием, уходят ни с чем. Почему тогда выдается талон, если обслужить по нему не планируется? Разве это уважение к гражданину? Электронная очередь и онлайн-бронирование зачастую не работают. Система записи на прием формально существует, но по факту – перегружена, недоступна или сбоит. В некоторых регионах люди по-прежнему вынуждены занимать "живую" очередь с раннего утра. Нам также поступают жалобы на равнодушие, грубость, формализм. Сотрудники не проявляют желания помочь, зачастую затягивают обслуживание – один человек может находиться у окна 30 минут без объективной необходимости. И, наконец, постоянные случаи, когда граждан "отфутболивают" в другие ведомства без объяснений, без оснований", – рассказала депутат.
Также она отметила, что ни один гражданин не знает, сколько времени займет та или иная услуга, кто руководит конкретным филиалом, куда обратиться с жалобой или предложением.
"Мы не видим системы оценки эффективности, а значит – и реальной ответственности. (...) Кроме этого, участились случаи приставания так называемых "помогаек", которые караулят возле входов и настойчиво предлагают свои услуги за отдельную плату, в основном людям пожилого возраста. Отдельно стоит остановится на слабом интернете в регионах, что часто становится причиной сбоев на портале и приводит к большим очередям. Уважаемые коллеги, сегодня ЦОН – это лицо государства. Именно здесь казахстанец сталкивается с бюрократией, именно здесь он формирует свое отношение к системе в целом. Мы обязаны изменить подход к администрированию ЦОНов. Это не требует колоссальных вложений – это требует воли, правил и дисциплины", – сказала Ажар Сагандыкова.
Депутат предлагает законодательно закрепить порядок работы ЦОНов –запретить выдачу талонов менее чем за час до завершения рабочего дня и обеспечить обслуживание всех, кто этот талон получил.
"Пересмотреть график работы ЦОНов – открыть возможность работы в субботу и воскресенье с компенсацией выходных в будние дни. Это обеспечит доступность услуг для работающих казахстанцев. Внедрить открытые цифровые дашборды – с отображением средней загруженности, регламентов по каждой услуге, контактами руководителей и возможностью оставить жалобу или оценку. Обеспечить общественный контроль – через независимые аудиты, опросы и механизм публичной отчетности филиалов. Привести в единый стиль планировку офисов ЦОНов и предусмотреть удобство планировки", – предложила Сагандыкова.
20 марта 2025 года председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов прокомментировал слухи о якобы возможном закрытии ЦОНов.