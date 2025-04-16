"Футболят" в другие ведомства: депутат пожаловалась на ЦОНы

Депутат Мажилиса Парламента РК Ажар Сагандыкова 16 апреля 2025 года на пленарном заседании палаты предложила законодательно закрепить порядок работы ЦОНов, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат адресовала свой депутатский запрос министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслану Мадиеву.



"К нам, как к депутатам, регулярно поступают жалобы от граждан на работу ЦОНов. И, уважаемые коллеги, это не единичные сигналы. Это массовое, устойчивое недовольство. Очереди, неэффективная организация процесса, непрозрачность, равнодушие сотрудников – все это не просто раздражает людей, это подрывает доверие к государственным институтам", – озвучила Ажар Сагандыкова.

По ее словам, в Астане и других крупных городах ежедневно наблюдаются случаи, когда граждане берут талоны и часами сидят в очереди только для того, чтобы в 18:00 сотрудники, не сделав ни одного предупреждения, выключили компьютеры и ушли.

"Те, кто не попал на прием, уходят ни с чем. Почему тогда выдается талон, если обслужить по нему не планируется? Разве это уважение к гражданину? Электронная очередь и онлайн-бронирование зачастую не работают. Система записи на прием формально существует, но по факту – перегружена, недоступна или сбоит. В некоторых регионах люди по-прежнему вынуждены занимать "живую" очередь с раннего утра. Нам также поступают жалобы на равнодушие, грубость, формализм. Сотрудники не проявляют желания помочь, зачастую затягивают обслуживание – один человек может находиться у окна 30 минут без объективной необходимости. И, наконец, постоянные случаи, когда граждан "отфутболивают" в другие ведомства без объяснений, без оснований", – рассказала депутат.

Также она отметила, что ни один гражданин не знает, сколько времени займет та или иная услуга, кто руководит конкретным филиалом, куда обратиться с жалобой или предложением.

"Мы не видим системы оценки эффективности, а значит – и реальной ответственности. (...) Кроме этого, участились случаи приставания так называемых "помогаек", которые караулят возле входов и настойчиво предлагают свои услуги за отдельную плату, в основном людям пожилого возраста. Отдельно стоит остановится на слабом интернете в регионах, что часто становится причиной сбоев на портале и приводит к большим очередям. Уважаемые коллеги, сегодня ЦОН – это лицо государства. Именно здесь казахстанец сталкивается с бюрократией, именно здесь он формирует свое отношение к системе в целом. Мы обязаны изменить подход к администрированию ЦОНов. Это не требует колоссальных вложений – это требует воли, правил и дисциплины", – сказала Ажар Сагандыкова.

Депутат предлагает законодательно закрепить порядок работы ЦОНов –запретить выдачу талонов менее чем за час до завершения рабочего дня и обеспечить обслуживание всех, кто этот талон получил.

"Пересмотреть график работы ЦОНов – открыть возможность работы в субботу и воскресенье с компенсацией выходных в будние дни. Это обеспечит доступность услуг для работающих казахстанцев. Внедрить открытые цифровые дашборды – с отображением средней загруженности, регламентов по каждой услуге, контактами руководителей и возможностью оставить жалобу или оценку. Обеспечить общественный контроль – через независимые аудиты, опросы и механизм публичной отчетности филиалов. Привести в единый стиль планировку офисов ЦОНов и предусмотреть удобство планировки", – предложила Сагандыкова.

20 марта 2025 года председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов прокомментировал слухи о якобы возможном закрытии ЦОНов.

