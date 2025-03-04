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События

Более 10 тысяч квадратных метров льда взорвали на реке в ВКО

взрывные работы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 18:36 Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Операции "по подрыву льда" проводят сотрудники ДЧС ВКО и местных исполнительных органов на реке Уба в Шемонаихинском районе, сообщает Zakon.kz.

Взрывные работы проводят в рамках комплекса противопаводковых мероприятий.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Плановые взрывы прогремели в местах, где реки сужаются или резко меняют свое русло. Кроме того, измельчение льда проводилось в районе мостов, чтобы снизить давление на опоры. Раздробив ледовую поверхность, специалисты тем самым предотвращают образование ледовых заторов". Пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что общая площадь работ составила 10 620 кв. м.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщалось, что в Астане ведутся активные работы по предотвращению паводков.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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