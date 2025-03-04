Более 10 тысяч квадратных метров льда взорвали на реке в ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Операции "по подрыву льда" проводят сотрудники ДЧС ВКО и местных исполнительных органов на реке Уба в Шемонаихинском районе, сообщает Zakon.kz.
Взрывные работы проводят в рамках комплекса противопаводковых мероприятий.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
"Плановые взрывы прогремели в местах, где реки сужаются или резко меняют свое русло. Кроме того, измельчение льда проводилось в районе мостов, чтобы снизить давление на опоры. Раздробив ледовую поверхность, специалисты тем самым предотвращают образование ледовых заторов". Пресс-служба ДЧС ВКО
Отмечается, что общая площадь работ составила 10 620 кв. м.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что в Астане ведутся активные работы по предотвращению паводков.
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