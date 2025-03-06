Страхование жилья от паводков: выплаты хотят сделать фиксированными и без оценки ущерба

В Казахстане предлагается модель страхования жилья от катастрофических рисков с фиксированными выплатами владельцам и без оценки жилья, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Азиатский банк развития оказал техническую помощь в разработке оптимальной модели страхования жилья от катастрофических рисков. Также создана межведомственная рабочая группа с участием заинтересованных государственных органов.

"В настоящее время проводится работа по принятию окончательных решений по параметрам модели, параллельно отдельными государственными органами осуществляются превентивные мероприятия по сбору и актуализации данных. После принятия окончательных решений будут разработаны законодательные поправки по введению страхования от стихийных бедствий", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предусматривается покрытие четырех видов рисков по тем регионам страны, которые наиболее подверженные стихийным бедствиям: землетрясениям, наводнениям, паводкам и лесным пожарам.

"При этом вопросы по окончательному перечню покрываемых рисков и регионов, подлежащих страхованию, а также этапность страхования будут определены по результатам комплексной оценки рисков стихийных бедствий. При этом в соответствии с моделью при наступлении стихийных бедствий предлагается осуществление фиксированных выплат владельцам полностью или частично разрушенного жилья без проведения оценки", – пояснили в агентстве.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что страхование жилья от ЧС будет не обязательное, а добровольное.