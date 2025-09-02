#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Общество

Кожаев резко высказался о смягчении наказания для нетрезвых водителей

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 16:27 Фото: pexels
Сенатор Марат Кожаев 2 сентября 2025 года в кулуарах правительства заявил, что выступает против послабления наказания за езду в нетрезвом виде, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в Парламенте есть разные мнения насчет смягчения наказания, но он согласен с позицией Министерства внутренних дел.

"Я как человек, недавно вышедший из МВД, согласен с позицией специалистов министерства: сегодня нельзя менять законодательство. Разве правильно каждый раз под давлением людей или интернет-сообщества менять закон? Неправильно. Пусть не нарушают. Речь идет о том, что пьяный водитель – это огромная угроза здоровью и жизни остальных членов нашего общества", – озвучил Кожаев.

Сенатор подчеркнул, что ежегодно в стране сотни людей гибнут в ДТП по вине пьяных водителей. Ужесточение наказания стало вынужденной мерой, так как мягкие санкции – штрафы, полугодичное или годичное лишение прав, а также трехгодичное – не работали. Водители продолжали нарушать правила.

"Когда закон принял свой жесткий и бескомпромиссный вариант, он начал работать. Почему происходит такая реакция в социальных сетях? Потому что закон наконец-то стал работать", – сказал он.

28 февраля 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана представили социальный портрет лиц, которые были лишены права управления транспортным средством из-за вождения в состоянии опьянения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Троечники чаще отличников открывают собственный бизнес
Общество
17:15, Сегодня
Троечники чаще отличников открывают собственный бизнес
Насиловал детей: 21-летнего казахстанца на всю жизнь отправили за решетку
Общество
16:56, Сегодня
Насиловал детей: 21-летнего казахстанца на всю жизнь отправили за решетку
В селе Байконыс Западного Казахстана открыли новую школу
Общество
15:37, Сегодня
В селе Байконыс Западного Казахстана открыли новую школу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: