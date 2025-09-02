Кожаев резко высказался о смягчении наказания для нетрезвых водителей

Сенатор Марат Кожаев 2 сентября 2025 года в кулуарах правительства заявил, что выступает против послабления наказания за езду в нетрезвом виде, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в Парламенте есть разные мнения насчет смягчения наказания, но он согласен с позицией Министерства внутренних дел.

"Я как человек, недавно вышедший из МВД, согласен с позицией специалистов министерства: сегодня нельзя менять законодательство. Разве правильно каждый раз под давлением людей или интернет-сообщества менять закон? Неправильно. Пусть не нарушают. Речь идет о том, что пьяный водитель – это огромная угроза здоровью и жизни остальных членов нашего общества", – озвучил Кожаев.

Сенатор подчеркнул, что ежегодно в стране сотни людей гибнут в ДТП по вине пьяных водителей. Ужесточение наказания стало вынужденной мерой, так как мягкие санкции – штрафы, полугодичное или годичное лишение прав, а также трехгодичное – не работали. Водители продолжали нарушать правила.

"Когда закон принял свой жесткий и бескомпромиссный вариант, он начал работать. Почему происходит такая реакция в социальных сетях? Потому что закон наконец-то стал работать", – сказал он.

28 февраля 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана представили социальный портрет лиц, которые были лишены права управления транспортным средством из-за вождения в состоянии опьянения.