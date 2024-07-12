В Казахстане в два раза увеличили количество призываемых на воинские сборы

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Сакен Жусупов 12 июля 2024 года на брифинге в СЦК озвучил, сколько казахстанцев пройдут воинские сборы в этом году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, воинские сборы проводятся на ежегодной основе продолжительностью до 30 дней.

"В прошлом году на воинские сборы привлекалось 1500 человек. В 2024 году количество призываемых на воинские сборы увеличено до 3000 человек. Увеличение количества призываемых на воинские сборы связано с необходимостью накопления военно-обученного резерва путем их подготовки по востребованным военно-учетным специальностям. На воинские сборы направляются военнообязанные, годные по состоянию здоровья, в связи с чем перед призывом организовано прохождение медицинской комиссии", – озвучил Сакен Жусупов.

Он подчеркнул, что перевозка военнообязанных на сборы и обратно производится железнодорожным или автомобильным транспортом за счет средств Министерства обороны.

"Проведение сборов планируется на учебных полигонах с размещением военнообязанных в полевом лагере. Граждане, призванные на воинские сборы, обеспечиваются вещевым имуществом, питанием и медицинским обслуживанием наравне с действующими военнослужащими. На период воинских сборов за военнообязанными сохраняются место работы и занимаемая должность, им выплачивается их средняя заработная плата, а неработающим – минимальная заработная плата за счет государства 85 тыс. тенге", – дополнил генерал-майор.

Также он отметил, что военнообязанные, призванные на воинские сборы, приобретают статус военнослужащего. При этом они должны соблюдать все требования законов Республики Казахстан и общевоинских уставов.

"Действующим законодательством определены возрастные ограничения для граждан, призываемых на воинские сборы: для рядового и сержантского составов – до 50 лет; для офицерского состава – до 60 лет", – резюмировал Сакен Жусупов.

Ранее он озвучил, почему молодые парни пытаются избежать воинской службы.