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Почему молодые казахстанцы пытаются "откосить" от армии

Почему молодые казахстанцы пытаются "откосить" от армии, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 15:25 Фото: МО РК
Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-майор Сакен Жусупов 12 июля 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, почему молодые парни пытаются избежать воинской службы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что ежегодно в Вооруженные силы и другие воинские формирования призывают более 30 тыс. граждан на срочную воинскую службу.

"Что касается отказников, то такие факты имеют место быть. Но в соответствии с нашим законодательством на граждан, которые получили повестку и не прибыли на призывные пункты, налагается штраф. Что касается тех, кто не хочет служить, это обязанность – защита своей Родины и конституционный долг. С такой категорией мы проводим разъяснительную работу. Разъясняем традиции нашего народа и воинские традиции", – озвучил Сакен Жусупов.

Он напомнил, что сейчас есть ряд привилегий для тех, кто проходит срочную службу. Это и образовательные кранты, и кредитные каникулы. А на тех, кто пытается "откосить" от службы, предусмотрен штраф 5 МРП.

"Но мы стараемся не прибегать к таким мерам. С каждым годом сознание наших граждан, молодых ребят, повышается. Они понимают, что Родину надо защищать. Основная причина (отказа от службы. – Прим. ред.), прежде всего, это так называемая тоска по дому. Сейчас дети, молодые люди, немного по-другому (мыслят. – Прим. ред.). Все же кроется в семье и воспитании. Их сильно опекают... Мы на постоянной основе проводим различные мероприятия, такие как анкетирование. Даже когда бывают факты, когда солдаты самовольно оставляют часть, то, естественно, мы находим их, а они в своих разъяснениях пишут, что соскучились по близким – матери и отцу", – дополнил Сакен Жусупов.

Второй причиной отказа от воинской службы генерал-майор назвал негативные факты, которые появляются в СМИ.

"Возможно, они имели место быть, но по-другому сказано и показано. Зачастую нас обвиняют, что в Вооруженных силах есть дедовщина. Мы всегда разъясняем, что осенний и весенний призыв солдаты срочной службы отдельно проживают. Это давно уже установлено. Если есть спальное помещение, то там только солдаты одного призыва. Никогда мы их не смешиваем. Ну и потом, нужно отходить от такого слова, как дедовщина. Сейчас молодые люди образованные, все условия им создаются. Вы знаете, что разрешаются переговоры с родственниками по мобильным телефонам. Также устаиваются видеоконференции с родственниками", – продолжил Сакен Жусупов.

Также он подчеркнул, что все призывники на особом контроле.

"У нас для этого есть структура, как военная полиция. Есть и другие правоохранительные органы, которые проверяют их питание, обеспечение, условия проживания... Многие вещи давно решены. Отказников у нас единицы, можно даже не переводить в проценты. Даже 1% реально не будет", – заключил Сакен Жусупов.

Депутат Асхат Аймагамбетов 28 июня 2024 года прокомментировал опасения родителей из-за того, что их детей отправляют служить в разные регионы Казахстана.

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