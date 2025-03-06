Депутат о перекосах в работе СЭЗ: Мы теряем огромные бюджетные деньги

Депутат Бекбол Орынбасаров на "круглом столе" в Сенате 6 марта 2024 года раскритиковал подходы по управлению специальными экономическими зонами, передает корреспондент Zakon.kz.

Бекбол Орынбасаров отметил, что на сегодня в Казахстане создано 5 СЭЗ.

"Мы теряем огромные бюджетные деньги, они посчитаны и документально зафиксированы. И так сейчас бюджет трескается по швам, и мы не можем найти определенную бюджетную сумму. При этом мы создаем 15 специальных экономических зон. Мы имеем информацию, что туда уже входят те предприятия, которые уже и так давно работают на рынке. То есть их мы отдаем под ведение СЭЗ, и они начинают пользоваться определенными льготами", – сказал он.

В пример сенатор привел СЭЗ в Актобе, куда, по его словам, вошли уже работающие предприятия.

"Зачем? Мы и так не можем дыру в бюджете закрыть, а мы тут еще даем льготы для действующих предприятий. Мне кажется, это вообще неправильно. По этому вопросу нужно четко проработать. От этого зависит экономическое благополучие нашей страны. От этого мы потеряем огромное количество денег. Я ранее запросил условные бюджетные потери, но мы до сих пор не получили. Хоть примерно сумму можете назвать. Я сам примерно знаю, что это больше девяти нулей", – подчеркнул депутат.

Бекбол Орынбасаров предложил определить целесообразность такого большого числа специальных экономических зон.

"Зачем нам эти 15 СЭЗ? Я понимаю, они нужны в северных и приграничных областях. Еще момент, в законе "О специальных экономических зонах" четко написано, кого мы можем привлекать – это экспортоориентированные и высокотехнологичные предприятия. Под эту категорию попадает только 20% СЭЗ. Нам нужно как-то выйти из этой ситуации. У нас весь Казахстан будет в этих специальных зонах, что ли? Давайте 20 штук создадим сразу тогда, чего ждать", – возмутился сенатор.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в ответ сообщил, что инвестиции в страну идут, когда есть определенные условия.

"Одним из условий является создание СЭЗ. Это тоже надо. Поэтому мы к этому вопросу сбалансированно подходим. Мы проводили большую проверку по деятельности всех СЭЗ и вынесли предписания правительству. Это было в прошлом году. Там было много проблем выявлено. Но сама инфраструктура же есть. Просто процессы были выстроены неправильно. Это управление", – добавил он.

Ранее вице-министр национальной экономики Арман Касенов рассказал о планах по отмене налоговых льгот для бизнеса.