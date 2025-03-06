Какие мероприятия пройдут в Астане к 8 Марта

В Астане планируется провести ряд культурных мероприятий, посвященных празднованию 8 Марта. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе столичного акимата.

Согласно информации, 6 марта в 11:00 в специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан организуют литературный вечер "Анамның аялы алақаны".

В этот день в акиматах районов пройдет торжественная церемония вручения нагрудных знаков "Алтын алқа" и "Күміс алқа" многодетным матерям.

Также в Казахской национальной академии хореографии в этот день планируется организовать праздничный концерт.

6 марта в 19:00 Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького и Национальная гвардия совместно представят зрителям спектакль "Алия".

В этот же день в 19:00 во Дворце "Жастар" состоится праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню "Әйелдерге тағзым".

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7-8 марта в районе Сарайшык пройдет мероприятие по раздаче тюльпанов специалистам коммунальных служб.

6-8 марта аким района Байконыр посетит тружеников тыла и поздравит их с Международным женским днем.

7 марта на улицах города будет организовано мероприятие по раздаче тюльпанов жительницам столицы.

В мемориально-музейном комплексе "АЛЖИР" 7-8 марта с 10:00 до 18:00 пройдет выставка "Ана – өмірдің гүлі".

Государственный театр драмы и комедии им. А. Мамбетова 8 марта в 19:00 представит комедию "Келіндер көтерілісі", а вечером 9 марта – постановку "Күшік күйеу".

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Столичный театр кукол готовит постановку сказки "Маугли". Показы пройдут 7 марта в 12:00 и 16:00, 8-9 марта в 12:00 и 16:30.

Также Музыкальный театр юного зрителя представит праздничную постановку "Театр әлемі" 8 марта в 18:00. Кроме того, Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького готовит постановку "Брак по-итальянски" к 18:00 в праздничный день.

8 марта в Центральном концертном зале "Казахстан" состоится праздничный концерт, в театре "Жастар" – театрализованная концертная программа "Жанарымдағы жалғыз әуен".

9 марта в 17:00 в Камерном зале Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоится сольный концерт артистки Казахского оркестра, кобызистки, отличницы культуры Ботагоз Ташимовой "Асыл қазына".

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