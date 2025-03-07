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Общество

Женщины опережают мужчин по онлайн-обучению в Казахстане

Студенты, студент, университет, вуз, выпускники, абитуриенты, выпускник, абитуриент, высшее учебное заведение, аудитория, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 09:51 Фото: pexels
На платформе онлайн-обучения Skills Enbek более 60% пользователей – женщины. При этом из них завершили хотя бы один курс и получили сертификат порядка 81%. Такие данные привели в Минтруда, сообщает Zakon.kz.

По данным на 1 марта, на портале зарегистрировались 527,5 тыс. пользователей, из которых 433,4 тыс. прошли обучение. Среди них женщин 62% и 61%, соответственно.

Наибольшее количество обучившихся женщин проживает в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Жамбылской областях и в Шымкенте.

Средний возраст обучающихся женщин составляет 38 лет, самой младшей – 14, а самой взрослой – 78 лет. При этом есть женщины-рекодсменки, освоившие 140 и 182 курса.

Кроме того, все больше женщин записываются на курсы по рабочим профессиям. Среди самых необычных курсов, по которым проходят обучение женщины, можно отметить "Организация перевозок на автомобильном транспорте", "Обслуживание и ремонт оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей", "Основы сварочного производства", "Электрослесарные работы по обслуживанию и ремонту электрооборудования", "Обслуживание и ремонт котельных агрегатов".Пресс-служба Минтруда

Эксперты Центра развития трудовых ресурсов рекомендовали женщинам обратить внимание на такие набирающие популярность направления, как предпринимательство, IT-сфера, маркетинг, сельское хозяйство и социальное обслуживание.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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