Бесплатное обучение новым профессиям в Казахстане: куда идти
В пресс-службе Министерства труда и социальный защиты населения (МТСЗН) предоставили некоторые подробности.
К примеру, как сказано в сообщении ведомства за сегодня, 11 февраля 2026 года, из 4,3 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, – представители молодежи (в возрасте 16-35 лет), в основном из Шымкента (1492 чел.), Карагандинской области (631 чел.), Актюбинской области (427 человек).
Также известно, что на сегодняшний день на платформе опубликовано 568 курсов по различным направлениям, из них 385 – бесплатные.
"Продолжительность курсов составляет от 2 до 72 часов".Пресс-служба МТСЗН РК
Стоит отметить, что в январе 2026 года наибольшее количество сертификатов получено по следующим курсам:
- "Введение в социальную работу" (172 сертификата).
- "Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении" (758 сертификатов).
- "Кассир" (1000 сертификатов).
- "Курс по финансовой грамотности" (851 сертификат).
В министерстве подсказали: получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел "Онлайн обучение" на Электронной бирже труда.
"По окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося".Пресс-служба МТСЗН РК
