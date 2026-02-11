#Казахстан в сравнении
Советы

Бесплатное обучение новым профессиям в Казахстане: куда идти

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 12:43 Фото: pexels
С начала 2026 года на платформе профессионального обучения Skills Enbek сертификаты о завершении онлайн-курсов получили 15,7 тыс. казахстанцев, среди которых 4,3 тыс. были безработными, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства труда и социальный защиты населения (МТСЗН) предоставили некоторые подробности.

К примеру, как сказано в сообщении ведомства за сегодня, 11 февраля 2026 года, из 4,3 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, – представители молодежи (в возрасте 16-35 лет), в основном из Шымкента (1492 чел.), Карагандинской области (631 чел.), Актюбинской области (427 человек).

Также известно, что на сегодняшний день на платформе опубликовано 568 курсов по различным направлениям, из них 385 – бесплатные.

"Продолжительность курсов составляет от 2 до 72 часов".Пресс-служба МТСЗН РК

Стоит отметить, что в январе 2026 года наибольшее количество сертификатов получено по следующим курсам:

  • "Введение в социальную работу" (172 сертификата).
  • "Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении" (758 сертификатов).
  • "Кассир" (1000 сертификатов).
  • "Курс по финансовой грамотности" (851 сертификат).

В министерстве подсказали: получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел "Онлайн обучение" на Электронной бирже труда.

"По окончании обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося".Пресс-служба МТСЗН РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 12:43
Может ли работодатель установить запрет на конкурирующую деятельность работника после его увольнения

Немного ранее в МТСЗН озвучивали подробности и суммы увеличенных выплат семьям с детьми в Казахстане. Так, в январе 2026 года государственные пособия получили в среднем 875,2 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 56,5 млрд тенге.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
