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Общество

В Астане полицейские задержали водителя автобуса, который ездил без прав

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, автобус, автобусы Астаны, общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 19:15 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Столичные полицейские продолжают проводить специальное мероприятие "Автобус". В ходе отработки в одном из районов Астаны был выявлен водитель пассажирского автобуса, который ранее был лишен права водить транспортные средства, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции остановили автобус на проспекте Кабанбай батыра. В результате проверки выяснилось, что водитель маршрутного Hyundai Country лишен прав.

"Водителю, 34-летнему горожанину, ранее было запрещено управлять автомобилем. В связи с этим он был привлечен к административной ответственности за вождение автобуса без соответствующих прав, а материалы дела были переданы в суд. В соответствии с решением, вынесенным специализированным судом города, водитель был подвергнут административному аресту сроком на 10 дней", –  сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

Ранее жителей и гостей Астаны предупредили об изменениях в схеме движения автобусного маршрута № 43.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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