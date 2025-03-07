В Астане полицейские задержали водителя автобуса, который ездил без прав

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Столичные полицейские продолжают проводить специальное мероприятие "Автобус". В ходе отработки в одном из районов Астаны был выявлен водитель пассажирского автобуса, который ранее был лишен права водить транспортные средства, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции остановили автобус на проспекте Кабанбай батыра. В результате проверки выяснилось, что водитель маршрутного Hyundai Country лишен прав. "Водителю, 34-летнему горожанину, ранее было запрещено управлять автомобилем. В связи с этим он был привлечен к административной ответственности за вождение автобуса без соответствующих прав, а материалы дела были переданы в суд. В соответствии с решением, вынесенным специализированным судом города, водитель был подвергнут административному аресту сроком на 10 дней", – сообщили в пресс-службе ДП Астаны. Ранее жителей и гостей Астаны предупредили об изменениях в схеме движения автобусного маршрута № 43.



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