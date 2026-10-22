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Общество

Казахстанец без прав оказался за рулем пассажирского автобуса

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 08:21 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области был выявлен водитель пассажирского автобуса, который занимался перевозкой людей с недействительными водительскими правами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 21 октября 2026 года в Департаменте полиции ВКО, во время оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" правоохранители остановили автобус марки Yutong.

При проверке документов мужчины выяснилось, что действие его водительского удостоверения было приостановлено на основании решения суда города Семея. Несмотря на это, водитель продолжал перевозить пассажиров.

Кроме того, полицейские выявили и другие нарушения правил дорожного движения, в том числе несоблюдение требований безопасности. В отношении водителя составили сразу несколько административных протоколов, а автобус отправили на специализированную стоянку.

А в Туркестанской области на специализированную стоянку отправили автомобиль казахстанца за то, что его пассажир устроил опасную видеосъемку на ходу.

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Камила Салкымбаева
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