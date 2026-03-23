Необычная гроза потрясла Доху: жители приняли гром за взрывы

В Дохе и ее пригородах прошла необычно сильная для засушливого Катара гроза с молниями, громом и проливным дождем, сообщает Zakon.kz.

Непогода обрушилась на столицу страны в ночь на 23 марта 2026 года. Разряды молний освещали небо, а дождь шел такой плотной стеной, что от него поднимался пар. Раскаты грома были настолько частыми и громкими, что жители, привыкшие к работе ПВО во время конфликта с Ираном, сначала приняли их за звуки взрывов, пишет "РИА".

Дожди в Катаре – это редкость, поэтому власти страны регулярно призывают население участвовать в особых молитвенных службах в мечетях, прося ниспослать дождь.

Ранее мы сообщали, что метеорит влетел в дом в Техасе.