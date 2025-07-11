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Общество

Работодатели задолжали казахстанцам почти 900 млн тенге

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 10:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали Zakon.kz о проверке государственных инспекторов, которая выявила, что на 92 предприятиях не выплачивали зарплату сотрудникам.

Так, как отмечено в распространяемом релизе ведомства, по состоянию на 1 июля 2025 года задолженность по заработной плате перед более чем 2,1 тыс. работников составила более 882 млн тенге.

Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено порядка 3,6 тыс. нарушений трудовых прав.

"Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 1951 предписание, обязательное для исполнения. Также наложены штрафы на сумму более 233 млн тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

В результате принятых мер работникам выплатили 755,4 млн тенге.

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Ранее мы рассказывали, что алматинцы потеряли 50 млн, поверив в "рассрочку без процентов".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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