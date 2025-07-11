Работодатели задолжали казахстанцам почти 900 млн тенге
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали Zakon.kz о проверке государственных инспекторов, которая выявила, что на 92 предприятиях не выплачивали зарплату сотрудникам.
Так, как отмечено в распространяемом релизе ведомства, по состоянию на 1 июля 2025 года задолженность по заработной плате перед более чем 2,1 тыс. работников составила более 882 млн тенге.
Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено порядка 3,6 тыс. нарушений трудовых прав.
"Руководителям предприятий, на которых выявлены задолженность по зарплате и нарушения трудовых прав, выдано 1951 предписание, обязательное для исполнения. Также наложены штрафы на сумму более 233 млн тенге".Пресс-служба МТСЗН РК
В результате принятых мер работникам выплатили 755,4 млн тенге.
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