Казахстанцам обещают "вернуть" украденные деньги за 36 часов

В Facebook активно продвигают рекламное объявление, в котором обещают помочь всем казахстанцам, пострадавшим от действий финансовых мошенников. Якобы средства возвращают в течение 36 часов. На самом деле это давно отработанная схема лжеюристов, сообщает Zakon.kz.

Так, для обмана мошенники используют в рекламе фото или видео с известными людьми.

На этот раз злоумышленники сделали скриншот из программы "По закону", вышедшей в эфир два месяца назад. Там юрист, директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов рассказывал о неприкосновенности частной жизни, и в передаче нет ни слова о каких-либо мошенниках и возврате средств.

Фото: Stopfake.kz

Кроме того, в объявлении используется лого крупного онлайн-сервиса по торговле биржевыми активами ITS (Investment Trade Solution). Якобы на этом хабе ликвидности замечены криптомошенники. На самом деле международная инвестиционная компания ITS каждый год проходит тщательные и независимые проверки. По их итогам она признана одним из надежных и ответственных участников финансового рынка.

Чего не скажешь о компании IR-company, от чьего имени подана реклама. На их сайте нет никаких конкретных действий, которые они могут предложить пострадавшим. Здесь лишь общая информация, фото и сертификаты, которые может скачать кто угодно. В частности, один из документов принадлежит Айлин Герхардт.

Юрист занимается защитой прав пациентов в сфере здравоохранения. Таким образом, к возврату средств, похищенных мошенниками, она тоже не имеет никакого отношения.

Проверку IR-company по запросу пользователя провел в мае 2024 года портал Vklader.com. Сайт специализируется на финансовых мошенниках.

"Первый раз слышим. Если речь про возврат от мошенников, то это лжеюристы с огромной вероятностью", – говорится в ответе Vklader.com.

Аналитики портала Stopfake.kz подытожили:

"Данное рекламное объявление не что иное, как повторный обман уже пострадавших от рук финансовых мошенников казахстанцев. Не стоит доверять компаниям, чьи сайты не содержат достоверной информации, а используют данные из открытых источников".

Ранее мы сообщали, что в Казнете распространяют фейковую информацию о якобы "новом инвестиционном проекте" от легендарного боксера Геннадия Головкина. Авторы рассылки настойчиво убеждают, что благодаря участию можно разбогатеть.