Макулатуру собирают для бездомных животных в Карагандинской области

Волонтеры города Абай Карагандинской области собирают макулатуру, чтобы на вырученные деньги купить корм для животных в местном приюте, сообщает Zakon.kz.

Затем вторсырье они сдают на переработку. Только за один день около 100 школьников и студентов собрали 320 кг макулатуры и 17 кг пластика. На вырученные деньги они купили два больших мешка сухого корма для собак, передает "24kz".

Таким образом, молодежь не только очищает город от мусора, но и помогает содержать животных. Акцию добра организовали в рамках программы "Таза Қазақстан".

Недавно в Казахстане напомнили о правилах перевозки питомцев в поездах.