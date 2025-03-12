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Общество

Макулатуру собирают для бездомных животных в Карагандинской области

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 05:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Волонтеры города Абай Карагандинской области собирают макулатуру, чтобы на вырученные деньги купить корм для животных в местном приюте, сообщает Zakon.kz.

Затем вторсырье они сдают на переработку. Только за один день около 100 школьников и студентов собрали 320 кг макулатуры и 17 кг пластика. На вырученные деньги они купили два больших мешка сухого корма для собак, передает "24kz".

Таким образом, молодежь не только очищает город от мусора, но и помогает содержать животных. Акцию добра организовали в рамках программы "Таза Қазақстан".

Недавно в Казахстане напомнили о правилах перевозки питомцев в поездах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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