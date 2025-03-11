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Общество

Метапневмовирус в Казахстане: эпидемиологи провели новые исследования

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 15:14 Фото: Zakon.kz
Эпидемиологическая ситуация в Казахстане остается стабильной по всем основным инфекционным заболеваниям. С таким заявлением 11 марта 2025 года выступили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны, сообщает Zakon.kz.

Так, с начала текущего эпидсезона в стране зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев ОРВИ, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Кроме того, в этом эпидсезоне зафиксировано 2 770 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого года.

"Против гриппа привито более 2,3 млн человек, что составляет 11,6% населения, при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%".Пресс-служба Минздрава РК

В дополнительной части сказано, что с начала текущего эпидемического сезона на вирусы, вызывающие ОРВИ, по республике исследовано 14 910 образцов, установлена циркуляция различных вирусов, в том числе риновирус, вирус, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус и другие.

Метапневмовирус в Казахстане циркулирует ежегодно. Так в эпидсезон 2022-2023 годов было выявлено 237 случаев метапневмовируса, в эпидсезон 2023-2024 годов – 59 случаев.

В ходе эпидемиологического мониторинга циркуляции метапневмовируса в эпидемиологическом сезоне 2024-2025 годов было проведено исследование генетической характеристики данного вируса:

"Результаты показали отсутствие новых завозных штаммов или генетических групп. Циркулирующие варианты вируса соответствуют ранее зарегистрированным на территории Казахстана".

В целом для предупреждения заболеваний рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:

  • ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений;
  • регулярно проветривать помещения;
  • использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук;
  • ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию.

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Ранее врач-эндокринолог Анна Невольникова заявила, что упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы. Например, по словам эксперта, при снижении функции щитовидной железы упадок сил часто сочетается с сухостью кожи, выпадением волос, отеками лица, рук и нижних конечностей, запорами, зябкостью, ухудшением памяти.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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