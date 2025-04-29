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Общество

Коронавирус, аденовирус, бокавирус: в Алматы наблюдается сезонный подъем заболеваемости

сезонная заболеваемость , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 18:09 Фото: pixabay
Стало известно, какие в городе циркулируют бациллы и другие негриппозные вирусы ОРВИ. Об этом Zakon.kz рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы – главный государственный санитарный врач города Алматы Касымхан Алпысбайулы рассказал об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом в южной столице.

"В городе на данное время наблюдается сезонный подъем заболеваемости без превышения контрольных уровней. За 16-ю неделю зарегистрировано 17 432 случая ОРВИ. Это ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 15,3% (20 014 случаев) и ниже на 3,7% показателя предыдущей недели (18 109 случаев). 63,3% всех случаев заболевания (11 043 случая) приходится на детское население". Касымхан Алпысбайулы

По словам санэпидврача, зарегистрировано всего 282 подтвержденных случая гриппа, из них 127 случаев гриппа типа А/H1N1, типа В – 155 случаев. Всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное.

В городе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: риновирус, бокавирус, РС-вирус, аденовирус, парагрипп и сезонный коронавирус, отметил специалист.

"Лабораторно исследовано на другие негриппозные инфекции 349 материалов от больных. Из них в 122 пробах ПЦР-методом определены: риновирус – 22, парагрипп – 2, РС – 84, бокавирус – 1, аденовирус – 1, сезонный коронавирус – 12. Метапневмовирус в городе не выявлен". Касымхан Алпысбайулы

В департаменте отметили, что для предупреждения ОРВИ и гриппа в период подъема заболеваемости рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики:

  • Повышать иммунитет: употреблять витамин С, использовать оксолиновую мазь по назначению врача.
  • Сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ. Если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены.
  • В случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще.
  • Не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий.

Врачи предупреждают, что соблюдение простых правил поможет избежать инфицирования.

В Министерстве здравоохранения 27 апреля сообщили, что в Казахстане стартовала Европейская неделя иммунизации. Она пройдет с 27 апреля по 3 мая под лозунгом: "Добиться иммунизации для всех – в наших силах".

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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