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Общество

Могут ли ввести уроки по сексуальному просвещению в школах Казахстана

Школьники, ученики средних классов, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 20:17 Фото: Zakon.kz
Сенатор Айнур Аргынбекова в кулуарах палаты 12 марта 2025 года высказалась в пользу просвещения школьников и студентов колледжей в целом по репродуктивному здоровью, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Айнур Аргынбекова считает, что необходимо внедрять в общеобразовательных школах и колледжах уроки по репродуктивному здоровью подростков.

"В нашей образовательной программе таких предметов нет. Ранее существовал курс валеологии, но он был факультативным – его можно было выбрать, а можно было и не изучать. При этом сами преподаватели зачастую не понимали, какие темы следует освещать в рамках этого курса. Поэтому необходимо четкое понимание того, какую информацию мы должны донести до детей, как правильно ее преподнести с учетом возрастных и психологических особенностей. Причем речь идет не только о девочках – мы должны говорить и о мальчиках. Репродуктивное здоровье касается всех, и его изучение должно соответствовать реалиям современного мира", – говорит она.

В Минпросвещения в свою очередь не видят необходимости введения отдельного урока по сексуальному просвещению детей.

"Именно по сексуальному просвещению в рамках учебной программы в школах предусмотрено изучение вопросов нравственного полового воспитания, а также репродуктивного здоровья и гигиены. Мы просвещаем детей в рамках воспитательной работы также. У нас, вы знаете, во всех школах единая воспитательная программа, и в рамках ее тоже дети, подростки получают нравственно-половое воспитание. Но при этом мы считаем, что именно сексуальным просвещением должны заниматься специалисты. Эти специалисты у нас имеются в центрах молодежного здоровья. Мы также предлагаем специалистам Центра здоровья посещать школы и проводить работу с подростками. В школах такая информация общего характера дается.Подробностей полового воспитания нет. Мы ориентируемся на специалистов, которые должны это рассказывать детям", – убежден он.

В январе 2024 года после изнасилования восьмиклассницы в Астане в социальных сетях вновь актуализировалось обсуждение вопроса по введению в школах страны урока по сексуальному просвещению детей.

Мадина Мамырханова
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