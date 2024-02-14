Могут ли ввести урок по сексуальному просвещению в школах Казахстана, рассказала Дуйсенова

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на коллегии Минпросвещения 14 февраля 2024 года высказалась по поводу введения в школах дополнительного урока по сексуальному просвещению детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова отметила, что сейчас очень много предложений поступает для включений в школьные программы дополнительных предметов с учетом новых вызовов.

"Во-первых, скажу, что эти вопросы учтены в школьных программах. Педагоги знают это и подтвердят мои слова. Нельзя все решать через увеличение учебной нагрузки. Только путем интеграции в содержание, а также через реализацию системных проектов можно добиться результатов в данных направлениях", – заявила она.

По ее словам, сейчас речь идет о снижении нагрузки на детей.

"Расширять ее различными программами, не могу сказать необходимыми, но, наверное, они должны быть уже вариативны в наших курсах, которые мы имеем", – резюмировала Тамара Дуйсенова.

1 февраля 2024 года вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева сообщила, что отдельный предмет "Сексуальное воспитание" в школах вводить не планируют.

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Отметим, что после изнасилования восьмиклассницы в Астане в социальных сетях вновь актуализировалось обсуждение вопроса по введению в школах страны урока по сексуальному просвещению детей.