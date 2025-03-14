Разговор про это: как родители и психологи относятся к предложенным урокам полового просвещения детей

12 марта 2025 года сенатор Айнур Аргынбекова высказалась в пользу просвещения школьников и студентов колледжей в вопросах их репродуктивного здоровья. Zakon.kz собрал противоречивые мнения, витающие вокруг данной инициативы.

Депутат Сената Аргынбекова считает, что внедрение в общеобразовательных школах и колледжах уроков по репродуктивному здоровью подростков просто необходимо:

"В нашей образовательной программе таких предметов нет. Ранее существовал курс валеологии, но он был факультативным – его можно было выбрать, а можно было и не изучать. При этом сами преподаватели зачастую не понимали, какие темы следует освещать в рамках этого курса. Поэтому необходимо четкое понимание того, какую информацию мы должны донести до детей, как правильно ее преподнести с учетом возрастных и психологических особенностей. Причем речь идет не только о девочках – мы должны говорить и о мальчиках. Репродуктивное здоровье касается всех, и его изучение должно соответствовать реалиям современного мира".

Однако в Минпросвете с ней не согласились, мотивировав это тем, что "именно по сексуальному просвещению в рамках учебной программы в школах предусмотрено изучение вопросов нравственного полового воспитания, а также репродуктивного здоровья и гигиены".

А родители согласились?

Барахтанье вслепую

У нашего собеседника Андрея подрастает дочь, ей скоро исполнится 10 лет. К перспективе секспросвета мужчина относится двояко.

"То, что у нас растут цифры по подростковой беременности, – факт, особенно в сельской местности. Просвещения в этом плане никакого нет, а неконтролируемая рождаемость – есть. Молодые мамы бросают детей, потому что они, по сути, еще сами дети. Проблему, конечно, надо решать, но комплексно", – считает Андрей.

По его мнению, прежде чем что-то внедрять наобум, необходимо досконально изучить вопрос:

"Начинать надо с социологических исследований, но в Казахстане нет институтов, которые могли бы ими заняться. Поэтому все сводится к "а неплохо бы", "а давайте попробуем". Но какая в этом необходимость, чем она доказана? Где научное обоснование? Для чего именно мы это делаем? Надо понять, на каком берегу мы стоим сейчас и к какому хотим приплыть, а не бросаться в воду вслепую. Это комплексная работа, к которой должны подключиться социологи, медики, психологи, административные ресурсы и т.д.".

И все-таки, секспросвету – да или нет?

О важности формулировок

Нет. Правда, не по сути, а по эмоциональному окрасу самого слова, рисующего в головах многих слушателей картины в лучших традициях немецких фильмов. По крайней мере, семейный психолог и мама Светлана Богатырева рекомендует называть разговоры "об этом" половым просвещением, информацией о репродуктивном здоровье. Ведь мы имеем дело именно с той ситуацией, когда от имени "корабля" зависит, поплывет он или налетит на айсберг родительского недовольства.

"Когда выражаешься мягче, восприятие меняется. А вообще – да, я за такие уроки. Конечно, я считаю, что на интимные темы с ребенком должны беседовать родители, но это в идеале. А реалии таковы, что далеко не все мамы и папы, во-первых, сами обладают информацией достаточного качества. Мы наблюдаем махровую неграмотность и среди взрослого населения. Во-вторых, в нашем обществе тема физической стороны отношений все еще табуирована. Это стыдно, неловко, оттого не каждая семья отважится на столь откровенный разговор со своим чадом", – уверена она.

Значит, лекции о "пестиках и тычинках" имеют право на существование? В зависимости от того, на каком "блюде" они будут поданы, подчеркивает психолог.

"Я бы делала упор на физиологию, здоровье, устройство репродуктивной системы мальчиков и девочек, процесс полового созревания, риски раннего начала половой жизни. Тогда инициатива действительно принесет пользу, поможет в воспитании осознанного отношения к своему телу. Вдобавок человек, избежавший ошибок в юности, не столкнется с их последствиями потом".

Вместе с тем специалист призналась, что не представляет, как уместить целый новый урок в уже и так трещащей по швам школьной программе.

"Я вижу репродуктивное здоровье частью предмета "глобальные компетенции". Допустим, раз за четверть говорить с ребятами на эту тему, говорить грамотно, серьезно подойти к составлению методических пособий и подбору специалистов. Излишне уделять этому внимание, скажем, каждую неделю, заострять", – подытожила Светлана Богатырева.

Из чего же сделаны наши мальчишки, сделаны наши девчонки

С предыдущим спикером солидарна детский и взрослый клинический психолог, также счастливая родительница Анастасия Абрамкина. Она тоже призвала смотреть на трепетные материи глазами строгой науки. А конкретно, преподавать уроки базовой анатомии со 2-3 класса, дабы с младых ногтей прививать сухие факты об организме в общем и воспроизводстве потомства в частности. Капустным листьям и белокрылым аистам давно пора на покой.

"Важно донести: мальчики и девочки – разные. Дети так или иначе интересуются половыми вопросами, и нынче они интересуются ими раньше, чем предыдущие поколения. Так как многие родители боятся говорить об анатомии, они разговаривают между собой и разносят ложную информацию. И да, такой взаимообмен данными имеет нежелательные последствия". Анастасия Абрамкина

К слову, о последствиях. Дети, рожающие детей, – лишь одно из них. Но беглого изучения даже единственного пункта из длинного списка хватает для того, чтобы перед изучающим разверзлись бездны. Так, по официальным данным, за последние пять лет число случаев подростковой беременности в нашей стране увеличилось в 1,5 раза. Для понимания – в 2023 году в заботливых руках акушерок оказались 5094 подростка.

Вот и получается, что сесть за руль, не обладая хоть какими-то знаниями об автомобиле, куда маловероятнее, чем лечь на родильный стол, не имея ни малейшего представления о собственном теле.