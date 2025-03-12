Вице-министр нацэкономики об инфляции: Мы проблемной ситуации пока не видим

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков 12 марта 2025 года в Сенате прокомментировал инфляционные ожидания казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в связи с налоговой реформой, возможно, инфляция ускорится и правительство будет принимать меры по сдерживанию цен, чтобы не допустить резкого скачка на товары.

"Есть определенные планы, комплексные планы по сдерживанию цен и в целом по регулированию инфляции, поэтому проблемной ситуации пока не видим. Но при наступлении критических моментов у правительства есть планы, которые будут приниматься, и меры", – сказал Бауыржан Омарбеков.

Ранее в Национальном банке Казахстана представили свежие данные об инфляционных ожиданиях населения, которые вновь демонстрируют рост. В Министерстве национальной экономики ожидают, что инфляция составит около 10% к концу 2025 года.