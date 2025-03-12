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Общество

Вице-министр нацэкономики об инфляции: Мы проблемной ситуации пока не видим

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 18:05 Фото: Zakon.kz
Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков 12 марта 2025 года в Сенате прокомментировал инфляционные ожидания казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в связи с налоговой реформой, возможно, инфляция ускорится и правительство будет принимать меры по сдерживанию цен, чтобы не допустить резкого скачка на товары.

"Есть определенные планы, комплексные планы по сдерживанию цен и в целом по регулированию инфляции, поэтому проблемной ситуации пока не видим. Но при наступлении критических моментов у правительства есть планы, которые будут приниматься, и меры", – сказал Бауыржан Омарбеков.

Ранее в Национальном банке Казахстана представили свежие данные об инфляционных ожиданиях населения, которые вновь демонстрируют рост. В Министерстве национальной экономики ожидают, что инфляция составит около 10% к концу 2025 года.

Бауыржан Муканов
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