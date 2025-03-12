#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
488.53
531.91
5.68
Общество

Что такое "Молодежная практика" и кто может стать ее участником в Казахстане

Городская юношеская библиотека им. Жамбыла, студенты, школьники, образование, книги, учебники, городская библиотека, молодежь , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:11 Фото: Zakon.kz
В 2024 году в рамках реализации одной из мер по содействию занятости населения – "Молодежной практики" – трудоустроено 33,3 тыс. человек. Об этом 12 марта 2025 года Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

В ведомстве уточнили, что участниками молодежной практики могут стать безработные выпускники организаций образования не старше 35 лет с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности).

"Для участия в молодежной практике необходимо подать заявление в карьерный центр. Работодатель за участниками молодежной практики закрепляет наставника для передачи профессиональных знаний и опыта работы".Пресс-служба МТСЗН РК

Финансирование молодежной практики осуществляется Центром трудовой мобильности посредством ежемесячной выплаты заработной платы через государственную корпорацию "Правительство для граждан".

"Выплата производится на основании сведений, представленных работодателем, путем перечисления денежных средств на текущие (карточные) счета участников, открытые в банках второго уровня. Средний размер заработной платы по республике составил 109,5 тыс. тенге, максимальный показатель в Актюбинской области – 120,9 тыс. тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, наибольшее количество трудоустроенных на молодежную практику отмечается в:

  • Туркестанской области – 8,6 тыс. человек,
  • Кызылординской области – 3,2 тыс. человек,
  • Жамбылской области – 2,6 тыс. человек,
  • Шымкенте – 2,4 тыс. человек.

Доля женщин, участвующих в молодежной практике, составляет 64,8%, или 21,6 тыс. человек, сельского населения – 19,3 тыс. человек, или 57,9%.

Среди наиболее востребованных профессий, на которые были трудоустроены участники молодежной практики, можно отметить следующие:

  • медицинская(ий) сестра/брат – 2216 человек,
  • учитель начальных классов – 1498 человек,
  • юрист – 1481 человек,
  • учитель физической культуры – 1323 человека,
  • фельдшер – 1277 человек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:11
Свыше 329 млн тенге задолжали работодатели казахстанцам
, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:11

Ранее в Минтруда казахстанцам напомнили про платформу профессионального обучения Skills Enbek. Что это такое и для кого предназначена – можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Депутаты одобрили законопроект по вопросам ЖКХ
Общество
11:02, Сегодня
Депутаты одобрили законопроект по вопросам ЖКХ
Безвозмездный грант почти на 1,6 млн тенге: сколько казахстанцев смогут получить его в 2025 году
Общество
10:55, Сегодня
Безвозмездный грант почти на 1,6 млн тенге: сколько казахстанцев смогут получить его в 2025 году
Когда дело об убийстве Шерзата Полата поступит в суд
Общество
10:41, Сегодня
Когда дело об убийстве Шерзата Полата поступит в суд
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: