Что такое "Молодежная практика" и кто может стать ее участником в Казахстане

В 2024 году в рамках реализации одной из мер по содействию занятости населения – "Молодежной практики" – трудоустроено 33,3 тыс. человек. Об этом 12 марта 2025 года Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

В ведомстве уточнили, что участниками молодежной практики могут стать безработные выпускники организаций образования не старше 35 лет с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности).

"Для участия в молодежной практике необходимо подать заявление в карьерный центр. Работодатель за участниками молодежной практики закрепляет наставника для передачи профессиональных знаний и опыта работы". Пресс-служба МТСЗН РК

Финансирование молодежной практики осуществляется Центром трудовой мобильности посредством ежемесячной выплаты заработной платы через государственную корпорацию "Правительство для граждан".

"Выплата производится на основании сведений, представленных работодателем, путем перечисления денежных средств на текущие (карточные) счета участников, открытые в банках второго уровня. Средний размер заработной платы по республике составил 109,5 тыс. тенге, максимальный показатель в Актюбинской области – 120,9 тыс. тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

По данным Минтруда, наибольшее количество трудоустроенных на молодежную практику отмечается в:

Туркестанской области – 8,6 тыс. человек,

Кызылординской области – 3,2 тыс. человек,

Жамбылской области – 2,6 тыс. человек,

Шымкенте – 2,4 тыс. человек.

Доля женщин, участвующих в молодежной практике, составляет 64,8%, или 21,6 тыс. человек, сельского населения – 19,3 тыс. человек, или 57,9%.

Среди наиболее востребованных профессий, на которые были трудоустроены участники молодежной практики, можно отметить следующие:

медицинская(ий) сестра/брат – 2216 человек,

учитель начальных классов – 1498 человек,

юрист – 1481 человек,

учитель физической культуры – 1323 человека,

фельдшер – 1277 человек.

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