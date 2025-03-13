Усилить госконтроль за автошколами предложил депутат
Сенатор считает, что надо обновить учебные программы автошкол, сделав акцент на безопасность и культуру поведения на дороге, а также пересмотреть порядок сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения, включая введение испытательного срока для новых водителей.
"Ввести обязательные предрейсовые медицинские осмотры в таксопарках, включая тестирование на алкоголь и наркотики. Введение требований к оборудованию автомобилей такси такими системами, как GPS-контроль скорости, тахометры для мониторинга режима труда и отдыха водителей", – заявил Марат Кожаев.
Также он предложил создать цифровой реестр водителей такси с возможностью исключения нарушителей за систематические нарушения ПДД.
По данным правоохранительных органов, в 2024 году в стране зарегистрировано 31,6 тыс. ДТП. Рост составляет почти 99%. Количество травмированных возросло на 109%. Также отмечается рост погибших на 1,4%. Особую тревогу вызывает тот факт, что возросло число пострадавших детей, раненых – на 133,7% и погибших – на 3,5%.
Отмечая причины ДТП, сенатор подчеркнул низкий уровень подготовки водителей. 96% всех аварий произошли в результате нарушения правил дорожного движения. Значительная часть нарушителей не обладают достаточными знаниями и навыками управления транспортными средствами, что обусловлено пробелами в системе подготовки и контроля за автошколами. На сегодня в стране функционируют 374 автошколы, однако их деятельность фактически остается вне поля надлежащего государственного контроля.
"В ряде случаев учебный процесс носит формальный характер, а выпускники автошкол не получают необходимой подготовки. Обеспокоенность также вызывают факты систематического нарушения процедуры выдачи водительских удостоверений. Более того, в большинстве ЦОНов отсутствует или находится в неисправном состоянии необходимая техника для сдачи экзаменов, в том числе мототранспорт, автобусы, грузовики, а кое-где даже нет автодромов", – рассказал депутат.
Водители такси и междугородних автобусов зачастую работают без отдыха, не проходят предрейсовые медицинские осмотры, не проверяют техническое состояние автомобилей, что приводит к трагическим последствиям.
Ранее сообщалось, что все учебные организации по подготовке водителей транспортных средств обязаны вносить данные о своих обучающихся в АИС "Автошкола" МВД РК.