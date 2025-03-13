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Общество

Усилить госконтроль за автошколами предложил депутат

Правила дорожного движения, автошкола, водительские права, уроки вождения , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Парламента РК Марат Кожаев 13 марта 2025 года предложил ввести государственный контроль за учебными организациями по подготовке водителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор считает, что надо обновить учебные программы автошкол, сделав акцент на безопасность и культуру поведения на дороге, а также пересмотреть порядок сдачи экзаменов и получения водительского удостоверения, включая введение испытательного срока для новых водителей.

"Ввести обязательные предрейсовые медицинские осмотры в таксопарках, включая тестирование на алкоголь и наркотики. Введение требований к оборудованию автомобилей такси такими системами, как GPS-контроль скорости, тахометры для мониторинга режима труда и отдыха водителей", – заявил Марат Кожаев.

Также он предложил создать цифровой реестр водителей такси с возможностью исключения нарушителей за систематические нарушения ПДД.

По данным правоохранительных органов, в 2024 году в стране зарегистрировано 31,6 тыс. ДТП. Рост составляет почти 99%. Количество травмированных возросло на 109%. Также отмечается рост погибших на 1,4%. Особую тревогу вызывает тот факт, что возросло число пострадавших детей, раненых – на 133,7% и погибших – на 3,5%.

Отмечая причины ДТП, сенатор подчеркнул низкий уровень подготовки водителей. 96% всех аварий произошли в результате нарушения правил дорожного движения. Значительная часть нарушителей не обладают достаточными знаниями и навыками управления транспортными средствами, что обусловлено пробелами в системе подготовки и контроля за автошколами. На сегодня в стране функционируют 374 автошколы, однако их деятельность фактически остается вне поля надлежащего государственного контроля.

"В ряде случаев учебный процесс носит формальный характер, а выпускники автошкол не получают необходимой подготовки. Обеспокоенность также вызывают факты систематического нарушения процедуры выдачи водительских удостоверений. Более того, в большинстве ЦОНов отсутствует или находится в неисправном состоянии необходимая техника для сдачи экзаменов, в том числе мототранспорт, автобусы, грузовики, а кое-где даже нет автодромов", – рассказал депутат.

Водители такси и междугородних автобусов зачастую работают без отдыха, не проходят предрейсовые медицинские осмотры, не проверяют техническое состояние автомобилей, что приводит к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что все учебные организации по подготовке водителей транспортных средств обязаны вносить данные о своих обучающихся в АИС "Автошкола" МВД РК.

Бауыржан Муканов
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