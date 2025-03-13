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Общество

Западно-Казахстанская область готовится к паводковому периоду

Западно-Казахстанская область, рабочие, техника, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 15:36 Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В четверг, 13 марта, на заседании Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова аким ЗКО Нариман Турегалиев представил отчет о принимаемых мерах по предотвращению возможных подтоплений.

Согласно данным "Казгидромета", уровень воды в реках области ожидается ниже опасных отметок. Тем не менее региональные власти приняли дополнительные меры по мониторингу ситуации. В дополнение к 22 существующим гидропостам в области установлено 7 новых постов для контроля за водоемами. Кроме того, на реках Урал, Чаган и Деркул вводятся три автоматизированных комплекса, которые начнут функционировать уже к концу марта. Это позволит более оперативно отслеживать уровень воды и реагировать на потенциальные угрозы.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким области подчеркнул, что государственная система гражданской защиты региона переведена в режим повышенной готовности.

"Возведена 81 защитная дамба протяженностью 143 км, построено 9 км водоотводных каналов, 93 км арыков, в населенных пунктах установлено 582 м водопропускных труб, очищено 74 км магистральных каналов. Все водохранилища области работают в транзитном режиме", – отчитался Нариман Турегалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На случай возможных чрезвычайных ситуаций в области сформирован значительный запас материально-технических ресурсов. В круглосуточном режиме задействованы 1,8 тыс. единиц спецтехники, 123 плавсредства, 455 мотопомп и более 4 тыс. человек личного состава. Заготовлено свыше 12 тыс. тонн инертного материала, 413 тыс. мешков, 423 тонны горюче-смазочных материалов, подготовлено более 95 тыс. мешков с грунтом.

Кроме того, приведены в готовность 317 пунктов временного размещения, рассчитанных на 32 тысячи человек. Также определены 195 мест для отгона сельскохозяйственных животных в безопасные зоны.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Отметим, что региональный противопаводковый штаб начал свою работу 10 марта. В настоящее время проводится активная работа по устранению последствий зимнего сезона и подготовки к возможному паводку. Уже вывезено 916 тыс. кубометров снега, откачано 49,3 тыс. кубометров талой воды, очищено 27 км водоотводных каналов, 62 км арыков и более 1 200 водопропускных труб. Также выполнено 1,5 тыс. квадратных метров зачернения полей.

Работы по подготовке к паводкам находятся на личном контроле акима области.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Айсулу Омарова
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