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Общество

В Алматы канатную дорогу до "Кок-Тобе" на один день сделают бесплатной

Алматы, гостиница Казахстан, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, канатная дорога на Кок-Тюбе, Кок-Тобе, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 17:09 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пятницу, 14 марта 2025 года, в Алматы состоится театрализованный праздничный концерт в честь Амал мерекесі – Көрісу күні, знаменующий начало декады Наурызнама, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, в этот день жители и гости города соберутся на "Кок-Тобе", чтобы поздравить друг друга с наступлением весны.

"В честь праздника 14 марта с 9:00 до 13:00 канатная дорога на "Кок-Тобе" будет работать абсолютно бесплатно".Пресс-служба акимата Алматы

Согласно традициям, на Амал мерекесі – Көрісу күні принято обмениваться теплыми рукопожатиями и объятиями, оказывать дань уважения старшему поколению и просить бата, а также желать друг другу добра и достатка во всем.

Также отмечено, что концерт под открытым небом "Көктөбедегі Амал күні" начнется в 11:00.

На сцене выступят Роза Рымбаева, Жанар Айжанова, группа "Жігіттер", Айгүл Қосанова, артисты Театра традиционного искусства "Алатау", а также другие известные исполнители.

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Ранее стало известно, что с 09:00 до 15:00 15 марта 2025 года в Алмалинском районе Алматы будет затруднено движение автотранспорта по улице Курмангазы от проспекта Достык в сторону улицы Пушкина.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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