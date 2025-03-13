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Общество

Когда представят новый семитомник по истории Казахстана – ответ главы Миннауки

Школьные учебники, книги для средних классов, школа, история Казахстана, физика, алгебра, геометрия, биология , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 17:50 Фото: primeminister.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах IV заседания Национального курултая, который проходит в Бурабае, рассказал о работе над созданием нового академического издания по истории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kazinform со ссылкой на главу Миннауки, новый семитомник по истории Казахстана представят уже в этом году.

"⁠На платформе курултая главой государства было дано поручение по написанию нового хрестоматийного семитомника, большого труда по нашей национальной истории. В этом году мы планируем уже завершить работу", – сказал Саясат Нурбек.

Министр отметил, что к этой работе было привлечено большое количество экспертов, включая ведущих казахстанских и зарубежных историков.

Напомним, 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" Касым-Жомарт Токаев заявил, что ведется планомерная работа по написанию новой академической истории Казахстана в семи томах, в которой задействованы более 250 ученых, в том числе 60 иностранных специалистов.

"Впервые в академической практике подготовки таких изданий периоду Улуса Джучи будет посвящен отдельный том. В его написании принимал участие выдающийся российский историк Вадим Трепавлов. К сожалению, он недавно ушел из жизни. Тем не менее Вадим Трепавлов успел подготовить и передать редколлегии многотомника очень ценные исследовательские материалы", – сказал тогда президент.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта 2025 года в Бурабае.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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