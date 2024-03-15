Токаев: Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано с Казахстаном

15 марта 2024 года Касым-Жомарт во время выступления заявил, что Национальный курултай проходит в год 800-летия образования Улуса Джучи. Однако, по его словам, это не повод для пышных торжеств, а прежде всего стимул к серьезной исследовательской работе, сообщает Zakon.kz.

Продолжая, он уточнил, что Улус Джучи занимает значимое место в традиции государственности Казахстана, потому что прошлое, настоящее и будущее Казахстана тесно переплетены с его историческим наследием.

"Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном. Недавно с привлечением признанных иностранных специалистов начата работа над многосерийным документальным фильмом об истории и легендарных деятелях Золотой Орды". Касым-Жомарт Токаев

Этот фильм, по словам президента, следует презентовать на популярных международных платформах.

"В целом, в выстраивании образа нашей страны на международной арене необходимо активнее и шире использовать бренд Золотой Орды. Поэтому для всестороннего изучения истории и наследия Золотой Орды важна системная деятельность. Многое в этом направлении уже сделано. По моей инициативе создан Институт изучения Улуса Джучи". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, ведется планомерная работа по написанию новой академической истории Казахстана в семи томах, в которой задействовано более 250 ученых, в том числе 60 иностранных специалистов.

"Впервые в академической практике подготовки таких изданий периоду Улуса Джучи будет посвящен отдельный том. В его написании принимал участие выдающийся российский историк Вадим Трепавлов. К сожалению, он недавно ушел из жизни. Тем не менее Вадим Трепавлов успел подготовить и передать редколлегии многотомника очень ценные исследовательские материалы". Касым-Жомарт Токаев

В заключении глава государства отметил, что это является хорошим примером плодотворного взаимодействия казахстанской и российской исторических школ.