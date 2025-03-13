120 предложений уже внесены – Аида Балаева о первых итогах Национального курултая

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева 13 марта 2025 года ответила на вопросы журналистов по поводу работы Национального курултая, который проходит в Бурабае, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, более 100 членов курултая уже приняли участие в обсуждениях, и за первую половину дня было внесено 120 предложений, затрагивающих широкий спектр вопросов: от социально-экономического развития до воспитания подрастающего поколения.

"Предложения, которые были внесены, охватывают широкий круг вопросов, которые напрямую влияют на развитие различных сфер общества. Это и вопросы образования, науки, социальные вопросы, а также поддержка традиционных семейных ценностей", – сказала Аида Балаева.

Министр отметила важность активной полемики и разнообразия взглядов среди членов курултая, что, по ее мнению, помогает в решении многих проблемных вопросов.

В частности, была поднята тема роли семьи в воспитании подрастающего поколения, и почти все члены курултая поддержали необходимость активной пропаганды традиционных семейных ценностей.

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Особое внимание было уделено вопросам, касающимся социальных инициатив и развития гражданского общества, а также влияния экономических мер, таких как повышение ставок НДС, на развитие книгоиздания и кинематографии.

"Вопросы социально-экономического развития остаются актуальными, и я уверена, что все предложения будут тщательно проанализированы и переданы соответствующим государственным органам для реализации", – подчеркнула Аида Балаева.

Она также выразила надежду на успешную работу всех участников курултая и подчеркнула важность таких обсуждений для дальнейшего развития Казахстана.

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Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта 2025 года в Бурабае.