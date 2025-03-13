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Общество

Астанчанин похитил миллионы тенге, выдавая себя за производителя мебели

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 19:22 Фото: Zakon.kz
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны 13 марта вынес приговор в отношении гражданина Б., обвиняемого в мошенничестве, связанном с хищением денежных средств 17 потерпевших. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Судом установлено, что Б., не имея реальной возможности выполнить обязательства, размещал в социальной сети Instagram объявления об изготовлении корпусной мебели. Используя документы от имени ИП "Ж.", он заключал с клиентами договоры и получал предоплату, после чего не выполнял взятые на себя обязательства. В результате действий подсудимого потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму свыше 17 млн тенге.

В ходе разбирательства вина Б. была подтверждена свидетельскими показаниями, заключенными договорами, банковскими выписками и другими доказательствами.

Позиции сторон

Государственное обвинение запросило для подсудимого наказание в виде 4 лет лишения свободы. Потерпевшие настаивали на максимальном сроке. Сам Б. вину не признал, а его защита ходатайствовала о минимальном наказании, ссылаясь на отсутствие умысла.

Решение суда

Суд признал Б. виновным по статье 190 части 3 пункта 4 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства было учтено наличие у осужденного малолетних детей.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. 92 млн тенге выманил мошенник у жителей Туркестанской области, обещая работу в Южной Корее. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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