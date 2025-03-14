К жителям Алматы и еще шести городов обратились синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня распространили предупреждение, касающееся жителей Алматы и еще шести городов страны, сообщает Zakon.kz.

В нем говорится о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха.

"14 марта 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Шымкент, Алматы". РГП "Казгидромет"

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