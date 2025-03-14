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Общество

К жителям Алматы и еще шести городов обратились синоптики

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 09:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня распространили предупреждение, касающееся жителей Алматы и еще шести городов страны, сообщает Zakon.kz.

В нем говорится о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха.

"14 марта 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Шымкент, Алматы".РГП "Казгидромет"

Подробнее о том, какая погода ожидает казахстанцев в марте 2025 года, можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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