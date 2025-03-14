К жителям Алматы и еще шести городов обратились синоптики
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня распространили предупреждение, касающееся жителей Алматы и еще шести городов страны, сообщает Zakon.kz.
В нем говорится о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) загрязнения воздуха.
"14 марта 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Шымкент, Алматы".РГП "Казгидромет"
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