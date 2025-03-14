Токаев о стажировках за рубежом: Поехали учиться ученые, которые близко не стояли к науке

Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая 14 марта 2025 года раскритиковал порядок направления казахстанских ученых на стажировку за рубеж по программе "Болашак", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства выразил разочарование тем, как была реализована практика стажировки ученых за рубежом.

"Поехали учиться за рубеж такие ученые, которые близко не стояли к науке. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал по программе "Болашак" учиться. Какой "Болашак" в 78 лет? Все превращается в какое-то непонятное занятие. Хорошая инициатива вроде была, обучать ученых, организовывать стажировки за рубежом. Ну и что?" – посетовал президент.

11 марта 2025 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил об ужесточении отбора по программе "Болашак", в том числе в части научных стажировок.