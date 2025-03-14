110-летнюю актюбинку навестил аким в Көрісу күні

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров поздравил долгожительницу Жакибай Бисенгалиеву с праздником Көрісу күні, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Актюбинской области рассказали, что Жакибай Бисенгалиева родилась в 1915 году. Долгие годы прожила в Новороссийском районе, ныне Хромтауский район. Работала весовщицей зерна, трактористом, библиотекарем и дояркой. В годы войны, несмотря на трудные времена, она продолжала трудиться, помогая фронту.

Ее супруг, Габит Бисенгалиев, вернулся с войны инвалидом 1-й группы. Он умер в 1993 году. Супруги воспитали троих детей. Когда Жакибай аже исполнилось 74 года, ее дети и внуки перевезли бабушку в город. Сейчас она проживает с внуком Данияром и его семьей. У Жакибай-аже трое внуков и семь правнуков.

Семья Жакибай Бисенгалиевой всегда была дружной. Ее невестка Узипа Бисенгалиева вспоминает, что за 47 лет жизни вместе они никогда не ругались и всегда поддерживали друг друга.

"Моя свекровь – светлая и добрая женщина. Многому меня научила. Мы всегда жили в мире и согласии", – признается Узипа Бисенгалиева.

Асхат Шахаров поздравил женщину и ее родных с праздником Көрісу күні.

"Вы прошли через многие испытания, но всегда сохраняли силу духа, доброту и тепло в своем сердце. Ваши мудрые советы и поддержка стали основой крепких семейных традиций. Пусть каждый день будет приносить Вам радость и счастье, а родные всегда будут рядом, поддерживая и заботясь о Вас", – пожелал аким долгожительнице.

В данное время в Актобе проживает двое долгожителей старше 100 лет. В апреле-мае еще пятеро актюбинцев отметят вековой юбилей.

Ранее сообщалось, как алматинцы встретили "Көрісу күні – Амал мерекесі" в парке Кок-Тобе.