10 заданий за вечер: алматинец решил подработать и стал фигурантом уголовного дела

Алматинец нашел подработку через Telegram и стал фигурантом уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, сотрудники патрульной полиции Ауэзовского района остановили мужчину, в карманах куртки и джинсов которого обнаружили свертки с порошкообразным содержимым, расфасованным в зип-пакеты. Также у него изъяли мобильный телефон.

"Как выяснилось, мужчина нашел предложение о заработке через Telegram. Неизвестные обещали вознаграждение за доставку запрещенных веществ и размещение так называемых тайников. В день задержания ему поручили оборудовать десять тайников на территории города. Однако довести задуманное до конца не успел. При виде большого количества полицейских автомобилей он попытался избавиться от подозрительного содержимого, но был задержан", – сообщили в ДП 10 ноября 2026 года.

Изъятое вещество направили на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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