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Общество

Временная переправа осталась под водой в Актобе

Временная переправа осталась под водой в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 13:25 Фото: pixabay
Временную переправу, расположенную в селе Уил Актюбинской области, накрыла вода. С утра 15 марта 2025 года проезд по сооружению запретили, передает Zakon.kz.

По информации портала "Диапазон", что во время паводка 2024 года в селе разрушился мост, который соединял райцентр с Актобе.

"Пока новый мост строят, жители пользовались понтоном, затем для них сделали временную переправу. 14 марта ее стала накрывать вода", – пишет издание.

С 15 марта на месте дежурят полицейские. Пока переходить через реку можно только пешком. По информации акимата района, восстановить автомобильное движение через переправу планируют в течение суток.

В Костанайской области опасаются новых паводков.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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