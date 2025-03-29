Синоптики рассказали, в каких регионах 30 марта пройдут осадки
По данным синоптиков, обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.
"Только на юге, юго-востоке и западе страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в ночные часы ожидаются осадки, а днем – дождь", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
На востоке и юго-востоке Казахстана ожидается усиление ветра. На востоке – пыльная буря, на западе, юге, юго-востоке и в центре прогнозируются туманы.
В Астане 30 марта будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +10+12°.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +17+19°.
Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей Алматы в ближайшую неделю.