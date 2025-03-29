Синоптики рассказали, в каких регионах 30 марта пройдут осадки

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 30 марта 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, обширный антициклон сохранит свое влияние практически на всей территории Казахстана, обуславливая погоду без осадков.

"Только на юге, юго-востоке и западе страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов в ночные часы ожидаются осадки, а днем – дождь", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На востоке и юго-востоке Казахстана ожидается усиление ветра. На востоке – пыльная буря, на западе, юге, юго-востоке и в центре прогнозируются туманы.

В Астане 30 марта будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +10+12°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +10+12°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +17+19°.

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей Алматы в ближайшую неделю.