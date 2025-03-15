Декада Наурызнама: в День милосердия в Костанайской области бесплатно раздают хлеб

Местные предприниматели уже несколько лет организовывают один раз в неделю бесплатную раздачу свежего и ароматного хлеба всем желающим. Во время празднования Рамазана и Наурыз мейрамы, которые совпали в 2025 году, такие акции приобретают еще большую значимость, сообщает Zakon.kz.

15 марта – День милосердия

В рамках празднования Наурызнама 15 марта назван "Қайырымдылық күні" – Днем милосердия. Он посвящается благотворительности и добрососедству по всей стране. Проведение акций добра и других похожих мероприятий помогает развивать в обществе культуру сострадания и взаимовыручки.

Без этих качеств не представляют своей жизни жители небольшого села Сатай Узункольского района, где сегодня насчитывается более 600 человек. А два года назад с приходом нового руководителя агроформирования традиции добрососедства и помощи приобрели новые грани.

"В юношестве у меня была мечта иметь свою пекарню. И я мечтал, чтобы по пятницам люди могли получать свежий хлеб просто так. В селах жители не представляют без него ни завтрака, ни обеда, ни ужина", – поделился аграрий Рустам Жумагулов.

Его мечта сбылась: в 2023 году вместе с покупкой хозяйства ему впридачу досталась пекарня, и теперь жители села один раз в неделю не покупают хлеб. Причем ароматную булку может взять любой житель села: учитель, доярка, пенсионер, независимо от доходов.

По словам главы хозяйства, у казахов есть понятие "қасиетті жұма күні" – священная пятница, когда люди должны совершать добрые дела. И, следуя этому принципу, он решил поддержать своих земляков, сделав благотворительную акцию традиционной.

"Хлеб мы раздаем всем, кому это необходимо. За день расходится от 200 до 250 булок. Почему я это делаю? Я здесь живу, здесь тружусь, это моя родина, и я забочусь о земляках. Благие дела помогают делать мир добрее и жить в согласии с собой". Рустам Жумагулов

Ценят заботу и сельчане, которые в эти праздничные дни по мере возможности помогают друг другу.

Добрые дела множатся

В селе Новонежинка Аулиекольского района уже несколько лет владельцы двух небольших магазинов тоже организовывают раздачу хлеба, показывая свое расположение и доброе отношение к землякам. В 2025 году в честь празднования Наурыза к ним присоединился еще один магазин Новонежинки и предприниматели в селах Аулиеколь и Октябрьское.

"Мы всегда стараемся поддерживать наших покупателей, особенно в такие важные периоды. Добрые дела – это наш способ проявить заботу и уважение. А еще наша большая семья подготовит и развезет продуктовые наборы многодетным и нуждающимся семьям", – сказала предприниматель Румиса Мурдалова.

Благодарность односельчан

Покупатели с большой благодарностью отзываются об инициативе владельцев сельских магазинов. Такие акции – значимое подспорье, особенно для многодетных семей, пенсионеров, для которых любая помощь ценна. Тем более что поход в эти магазины – это не просто покупки, но и общение, и доброе слово.

"Сегодня была в магазине и мне предложили взять две свежих булки хлеба. Было очень приятно и неожиданно от такого предложения. И самое важное, что это не разовая акция, ее проводят каждую неделю", – поделилась жительница Новонежинки Елена Прищепенко.

Поддержала односельчанку и Светлана Браун, добавив, что очень приятно, когда владельцы магазинов уделяют внимание покупателям и делают добрые дела.

14 марта в Казахстане официально стартовала декада Наурызнама.

Первый день праздничной десятидневки называется Көрісу күні, или Амал күні. Исследователи казахских национальных традиций говорят, что именно в этот день, за неделю до 22 марта, степняки подсчитывали свой скот, и, радуясь, что долгая зима наконец позади, навещали друг друга, обсуждая убытки и приплод, а также готовились к Наурызу.

Поэтому именно накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с предвестником праздника Наурыз – Амал күні.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что священный месяц Рамазан призывает нас к благим делам.

Также отметим, что 14 марта 2025 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в IV заседании Национального курултая в Бурабае.

Все названия дней Наурызнама можно прочитать здесь.