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Общество

Сразу 10 лифтов сломались в Экибастузе: в деле разбирается полиция

лифт, кнопки лифта, , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 17:20 Фото: pixabay
В Экибастузе внезапно вышли из строя сразу десять пассажирских лифтов. По предварительной причине всем им потребовался текущий ремонт, а именно – замена неисправных плат управления, сообщает Zakon.kz.

В то же время в организации ТОО "ПавлодарЛифтРемонт" заявили, что местные жители задолжали за техническое обслуживание порядка 2,5 млн тенге. Тогда в акимате города заподозрили во внезапной поломке саботаж.

"Поручил отделу жилищной инспекции совместно с балансодержателем – отделом экономики и финансов – незамедлительно провести собрания с жителями данных домов, включая поквартирные обходы. Кроме того, произвел объезд домов, где простаивало лифтовое оборудование. Перед руководством обслуживающей организации поставлена задача – принять все возможные меры по запуску оставшихся лифтов в максимально короткие сроки, в противном случае предупредил о самых жестких мерах в рамках действующего законодательства", – сообщил аким города Аян Бейсекин на своей странице в соцсетях.

В данный момент все лифты работают, но, по словам акима, задачи объективного расследования перед правоохранительными органами поставлены и будут находиться под его контролем.

Бейсекин отметил, что к жителям, имеющим задолженности по коммунальным услугам, есть обоснованные претензии. Отраслевым службам поручено провести соответствующий мониторинг и принять меры к должникам вплоть до вручения уведомлений о выселении.

Ранее сообщалось, что две жительницы Атырау устроили в зале суда настоящий погром. Они выбили дверь и сломали микрофоны.

Андрей Дюсупов
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