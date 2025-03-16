Сразу 10 лифтов сломались в Экибастузе: в деле разбирается полиция

В Экибастузе внезапно вышли из строя сразу десять пассажирских лифтов. По предварительной причине всем им потребовался текущий ремонт, а именно – замена неисправных плат управления, сообщает Zakon.kz.

В то же время в организации ТОО "ПавлодарЛифтРемонт" заявили, что местные жители задолжали за техническое обслуживание порядка 2,5 млн тенге. Тогда в акимате города заподозрили во внезапной поломке саботаж.

"Поручил отделу жилищной инспекции совместно с балансодержателем – отделом экономики и финансов – незамедлительно провести собрания с жителями данных домов, включая поквартирные обходы. Кроме того, произвел объезд домов, где простаивало лифтовое оборудование. Перед руководством обслуживающей организации поставлена задача – принять все возможные меры по запуску оставшихся лифтов в максимально короткие сроки, в противном случае предупредил о самых жестких мерах в рамках действующего законодательства", – сообщил аким города Аян Бейсекин на своей странице в соцсетях.

В данный момент все лифты работают, но, по словам акима, задачи объективного расследования перед правоохранительными органами поставлены и будут находиться под его контролем.

Бейсекин отметил, что к жителям, имеющим задолженности по коммунальным услугам, есть обоснованные претензии. Отраслевым службам поручено провести соответствующий мониторинг и принять меры к должникам вплоть до вручения уведомлений о выселении.

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