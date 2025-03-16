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Происшествия

Жительницы Атырау выбили дверь в зал судебных заседаний и сломали микрофоны

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 16:04 Фото: Zakon.kz
В Атырау вынесли наказания двум женщинам, которые ранее устроили погромы в здании суда, сообщает Zakon.kz.

Дела в отношении горожанок рассматривал специализированный суд по административным правонарушениям по ч.1 ст.147-1 КоАП РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

"Было установлено, что в ходе процесса гражданка М. в зале судебного заседания ударом руки умышленно повредила монитор компьютера и три микрофона. В это же время гражданка Н. ударом ноги выбила дверь зала судебного заседания", – рассказали в пресс-службе суда.

Обеих женщин признали виновными в совершении правонарушения, им назначено наказание в виде административного штрафа.

Постановления суда вступили в законную силу.

Ранее в Астане вынесли приговор жительнице столицы, которая продавала казахстанцам фальшивые билеты на концерты.

Андрей Дюсупов
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