Жительницы Атырау выбили дверь в зал судебных заседаний и сломали микрофоны

В Атырау вынесли наказания двум женщинам, которые ранее устроили погромы в здании суда, сообщает Zakon.kz.

Дела в отношении горожанок рассматривал специализированный суд по административным правонарушениям по ч.1 ст.147-1 КоАП РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

"Было установлено, что в ходе процесса гражданка М. в зале судебного заседания ударом руки умышленно повредила монитор компьютера и три микрофона. В это же время гражданка Н. ударом ноги выбила дверь зала судебного заседания", – рассказали в пресс-службе суда.

Обеих женщин признали виновными в совершении правонарушения, им назначено наказание в виде административного штрафа.

Постановления суда вступили в законную силу.

Ранее в Астане вынесли приговор жительнице столицы, которая продавала казахстанцам фальшивые билеты на концерты.