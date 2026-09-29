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Происшествия

Чудом без жертв – "КамАЗ" на полном ходу въехал в магазин на западе Казахстана

Фото: instagram/mgorod.kz_media, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 01:52 Фото: instagram/mgorod.kz_media
В Уральске "КамАЗ" протаранил здание продуктового магазина. По предварительным данным, причиной аварии стала внезапная техническая неисправность грузовика, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия быстро распространились в социальных сетях. На опубликованных снимках видно, как тяжелый автомобиль въехал прямо в фасад торговой точки, причинив строению заметные повреждения.

Информацию о происшествии подтвердили в Департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

"29 сентября на улице Карбышева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "КамАЗ". По предварительным данным, водитель из-за технической неисправности не справился с рулевым управлением и допустил наезд на магазин", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

В правоохранительных органах уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал – водителю и людям, находившимся поблизости, удалось избежать травм.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее жесткое ДТП произошло на пересечении проспектов в центре Астаны. Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор другого автомобиля.

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Канат Болысбек
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