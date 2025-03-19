В Петропавловске 70 мотопомп и ассенизаторских машин проводят откачку талой воды
На сегодняшний день из населенных пунктов области вывезено 1,3 миллиона куб м снега, из которых 900 тысяч кубов приходится на Петропавловск. В настоящее время городские службы сосредоточены на откачке талых вод, особенно в микрорайонах Береке, Рабочий и Бірлік. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов проверил проводимые работы в микрорайонах Бірлік и Рабочем поселке.
В микрорайоне Бірлік для откачки воды работают 20 мотопомп и 10 ассенизаторских машин, а также задействована спецтехника противопожарной службы. Прорыты арыкы для отвода воды, в этом году планируется строительство ливневой канализации.
Фото: акимат СКО
Для приема заявок от жителей микрорайона Бірлік функционирует оперативный штаб, расположенный рядом с магазином "Апельсин". После обращения в оперативном режиме бригады выезжают по адресам для откачки воды.
В целом по городу в борьбе с паводковыми водами задействовано 40 мотопомп и 30 ассенизаторских машин. В случае необходимости имеются резервные мотопомпы, в этом году дополнительно приобрели еще 50 новых мотопомп.
Фото: акимат СКО
В Рабочем поселке также работает оперативный штаб. Идет откачка талых вод. Организовано дежурство с привлечением специалистов акимата, спасателей и коммунальных служб. Создана центральная диспетчерская для приема обращений. За сутки подано 60 заявок, все они отработаны.
Жители города Петропавловска к работе коммунальных служб относятся с благодарностью и пониманием.
"Убирают. Мы довольны. Тротуары чистые, дороги тоже чистые. Экскаваторы все чистят. В этом году вообще классно", – поделилась жительница микрорайона Береке.
Фото: акимат СКО
"Очистили ливневки все. Уборка снега проходит в норме. Все устраивает. Помогает и частный сектор. Вот мы помогали, очищали прилегающую территорию. Зимой вывозили и сейчас тоже вывозят", – рассказал житель Рабочего поселка.
Активная работа ведется и в Кызылжарском районе. Заготовлено 55 тысяч мешкотар, уложено более 5 километров полипропиленового полога в селах Бесколь, Прибрежное и Тепличное. Продолжается работа в других населенных пунктах.
На дорогах районного и внутрипоселкового значения очистят и откроют 170 водопропускных труб. Своевременно отрабатываются все обращения жителей, производится отвод и откачка талых вод с дворовых территорий.
В противопаводковых мероприятиях задействованы 60 человек личного состава Академии Национальной гвардии РК. Прибыли подразделения воинской части МЧС РК из Караганды в количестве 50 человек. Также принимают участие 45 человек личного состава воинской части территориальной обороны Петропавловска.