В Петропавловске 70 мотопомп и ассенизаторских машин проводят откачку талой воды

В регионе продолжаются протипаводковые мероприятия. На недавнем заседании Национального курултая глава государства отметил, что необходимо постоянно держать на контроле меры по профилактике паводков.

На сегодняшний день из населенных пунктов области вывезено 1,3 миллиона куб м снега, из которых 900 тысяч кубов приходится на Петропавловск. В настоящее время городские службы сосредоточены на откачке талых вод, особенно в микрорайонах Береке, Рабочий и Бірлік. Аким СКО Гауез Нурмухамбетов проверил проводимые работы в микрорайонах Бірлік и Рабочем поселке.

В микрорайоне Бірлік для откачки воды работают 20 мотопомп и 10 ассенизаторских машин, а также задействована спецтехника противопожарной службы. Прорыты арыкы для отвода воды, в этом году планируется строительство ливневой канализации.

Фото: акимат СКО

Для приема заявок от жителей микрорайона Бірлік функционирует оперативный штаб, расположенный рядом с магазином "Апельсин". После обращения в оперативном режиме бригады выезжают по адресам для откачки воды.

В целом по городу в борьбе с паводковыми водами задействовано 40 мотопомп и 30 ассенизаторских машин. В случае необходимости имеются резервные мотопомпы, в этом году дополнительно приобрели еще 50 новых мотопомп.

Фото: акимат СКО

В Рабочем поселке также работает оперативный штаб. Идет откачка талых вод. Организовано дежурство с привлечением специалистов акимата, спасателей и коммунальных служб. Создана центральная диспетчерская для приема обращений. За сутки подано 60 заявок, все они отработаны.

Жители города Петропавловска к работе коммунальных служб относятся с благодарностью и пониманием.

"Убирают. Мы довольны. Тротуары чистые, дороги тоже чистые. Экскаваторы все чистят. В этом году вообще классно", – поделилась жительница микрорайона Береке.

Фото: акимат СКО

"Очистили ливневки все. Уборка снега проходит в норме. Все устраивает. Помогает и частный сектор. Вот мы помогали, очищали прилегающую территорию. Зимой вывозили и сейчас тоже вывозят", – рассказал житель Рабочего поселка.

Активная работа ведется и в Кызылжарском районе. Заготовлено 55 тысяч мешкотар, уложено более 5 километров полипропиленового полога в селах Бесколь, Прибрежное и Тепличное. Продолжается работа в других населенных пунктах.

На дорогах районного и внутрипоселкового значения очистят и откроют 170 водопропускных труб. Своевременно отрабатываются все обращения жителей, производится отвод и откачка талых вод с дворовых территорий.

В противопаводковых мероприятиях задействованы 60 человек личного состава Академии Национальной гвардии РК. Прибыли подразделения воинской части МЧС РК из Караганды в количестве 50 человек. Также принимают участие 45 человек личного состава воинской части территориальной обороны Петропавловска.